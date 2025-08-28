Mathura News: 84 लाख योनियों में कैसे मिलता है मनुष्य का जन्म... प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को बताया रहस्य
Former DGP Prashant Kumar Visit Premanand JI: यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार गुरुवार को वृंदावन में परिवार सहित प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मिले. दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज ने यूपी पुलिस के पूर्व मुखिया को बताया कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वेश्रेष्ठ मनुष्य का जन्म कैसे मिलता है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 28, 2025, 11:13 PM IST
कन्हैयालाल शर्मा/ मथुरा: उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी (Director General of Police) प्रशांत कुमार गुरुवार को मथुरा-वृंदावन में अपने परिवार के साथ विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे. अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान वो परिवार सहित संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए भी पहुंचे. पूर्व डीजीपी वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के केलिकुंज आश्रम पहुंचे और महाराज जी से मिलकार उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. 

पूर्व डीजीपी को प्रेमानंद महाराज की सलाह
प्रेमानंद महाराज के दर्शन के दौरान यूपी पुलिस के पूर्व मुखिया (डीजीपी) हाथ जोड़कर खड़े रहे. पूर्वी डीजीपी का यह समर्पण और भक्ति देख प्रेमानंद महाराज ने उनसे कहा कि आपने अपना पूरा जीवन देश और प्रदेश की सेवा में लगा दिया. अब आप अपने पद से मुक्त हो गए हैं इसलिए अब आपको भगवान का स्मरण कर ऐसे कर्म करने चाहिये, जिससे अगले जन्म में आपको दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो. 

प्रेमानंद महाराज ने प्रशांत कुमार से कहा, "आप अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और समाज की सेवा कर चुके हैं. अब आप ईश्वर का सुमिरन करते रहिएगा. भगवान का स्मरण सभी विपत्तियों से बचा लेता है."

ये भी पढ़ें: शिल्पा शेट्टी ने प्रेमानंद महाराज से पूछा शांति का उपाय, तो मिला ये जवाब, पति राज कुंद्रा हुए इतने प्रभावित, किडनी दान करने की करने लगे पेशकश

प्रेमानंद महाराज बोले
प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को सलाह देते हुए कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है. इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वो इस जन्म से नीचे न गिरे. प्रेमानंद महाराज ने बताया कि मानव जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिये कि उसका शरीर प्रभु का स्मरण करते हुए छूटे. प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी से कहा कि वो अपने आप को अब पूरी तरह से भगवान की शरण में समर्पित कर दें. 

ये भी पढ़ें: मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता... प्रेमानंद महाराज को लेकर रामभद्राचार्य की सफाई, कहा- सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए

