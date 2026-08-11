/कंधों पर कांवड़, पैरों में छाले... मथुरा में पढ़ाई के लिए 4 बच्चों ने उठाई अनोखी कांवड़ यात्रा

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Mathura News: कोसीकलां में शिक्षा के लिए संघर्ष की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है. दिव्यांग माता-पिता के चार बच्चों ने पढ़ाई दोबारा शुरू होने की मनौती लेकर हरिद्वार से कांवड़ उठाई. कंधों पर कांवड़ और पैरों में छाले लिए बच्चे गंगाजल लेकर कोसीकलां पहुंचे और शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पढ़ाई फिर शुरू होने की प्रार्थना की.
चार बच्चे कांवड़ लेकर पहुंचे
यह पूरा मामला कोसीकलां के बठैन गेट क्षेत्र की है, यहां एक दिव्यांग दंपती के चार बच्चे भगवान भोलेनाथ से अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने की आस लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले. परिवार के मुताबिक, आर्थिक तंगी के चलते बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो सकी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई. इसी उम्मीद में बच्चों ने भगवान शिव से मनौती मांगी और हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू कर दी.
30 जुलाई को हरिद्वार पहुंचे थे बच्चे
बताया गया कि परिवार 30 जुलाई को ई-रिक्शा से हरिद्वार पहुंचा था. वहां से गंगाजल लेकर बच्चों ने कांवड़ यात्रा शुरू की. चार भाई-बहनों में बड़ी बेटी कक्षा 11, दूसरी बेटी कक्षा 9, बेटा कक्षा 6 और सबसे छोटी बेटी कक्षा 3 में पढ़ती है. कांवड़ यात्रा के दौरान बच्चों के पैरों में छाले पड़े, थकान भी हुई, लेकिन पढ़ाई दोबारा शुरू होने की उम्मीद में उनके कदम नहीं रुके. मंगलवार को परिवार कोसीकलां पहुंचा और घर के समीप स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया.
स्कूल प्रबंधन ने क्या कहा?
बच्चों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उन्हें फिर से स्कूल जाने का अवसर मिले और वे पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवार सकें. हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को फीस जमा न करने के कारण स्कूल से निकाले जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. विद्यालय प्रबंधक तरुण गुप्ता के अनुसार, चार में से तीन बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ते हैं और तीनों 24 जुलाई से स्कूल नहीं आ रहे हैं. उनका कहना है कि फीस जमा नहीं होने के बावजूद बच्चों को परीक्षा में शामिल कराया गया था. लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की गई है.
शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे बच्चे
फिलहाल बच्चों की यह कांवड़ यात्रा आर्थिक तंगी के बीच शिक्षा के लिए उनके संघर्ष और उम्मीद की मार्मिक तस्वीर पेश कर रही है. अब देखना होगा कि इन बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू कराने के लिए आगे कौन मदद का हाथ बढ़ाता है.