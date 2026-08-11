/कंधों पर कांवड़, पैरों में छाले... मथुरा में पढ़ाई के लिए 4 बच्चों ने उठाई अनोखी कांवड़ यात्रा

स्कूल प्रबंधन ने क्या कहा?

बच्चों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उन्हें फिर से स्कूल जाने का अवसर मिले और वे पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवार सकें. हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को फीस जमा न करने के कारण स्कूल से निकाले जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. विद्यालय प्रबंधक तरुण गुप्ता के अनुसार, चार में से तीन बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ते हैं और तीनों 24 जुलाई से स्कूल नहीं आ रहे हैं. उनका कहना है कि फीस जमा नहीं होने के बावजूद बच्चों को परीक्षा में शामिल कराया गया था. लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की गई है.