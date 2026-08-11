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कंधों पर कांवड़, पैरों में छाले... मथुरा में पढ़ाई के लिए 4 बच्चों ने उठाई अनोखी कांवड़ यात्रा

Mathura News: दिव्यांग दंपती के चार बच्चों ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू होने को लेकर भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी. हरिद्वार से कांवड़ यात्रा उठाई.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Aug 11, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:40 PM IST
कंधों पर कांवड़, पैरों में छाले... मथुरा में पढ़ाई के लिए 4 बच्चों ने उठाई अनोखी कांवड़ यात्रा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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