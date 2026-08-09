Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mathura Encounter: पुलिस मुठभेड़ में टूटा तार चोर गैंग का नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक को गोली लगी

Encounter in Mathura: सरकारी विद्युत खंभों से तार चोरी करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को नौहझील पुलिस, एंटी थेफ्ट टीम और एंटी रिवार्डेड टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 09, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:54 AM IST
Mathura Encounter: पुलिस मुठभेड़ में टूटा तार चोर गैंग का नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक को गोली लगी
Image Credit: Mathura News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ से गोवा की सीधी उड़ान बंद, श्रीनगर के बाद अब इस रूट पर भी लगी रोक
2
3
4
5