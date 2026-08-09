Mathura Encounter: पुलिस मुठभेड़ में टूटा तार चोर गैंग का नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक को गोली लगी

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Mathura Encounter: जनपद मथुरा की थाना नौहझील पुलिस, एंटी थेफ्ट टीम और एंटी रिवॉर्डेड टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस और विद्युत खंभों से तार चोरी करने वाले गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25 हजार से अधिक के शातिर तार चोर गिरोह के एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके 4 अन्य साथियों को पुलिस ने मौके से धर दबोचा.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 अगस्त 2026 की रात लगभग 9:45 बजे पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि तार चोरी करने वाला एक सक्रिय गिरोह नौहझील क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम अहमदपुर रोड से कोलाहार जाने वाले कच्चे रास्ते के मोड़ पर तुरंत घेराबंदी कर दी. इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की अशोक लीलैंड लोडर गाड़ी आती हुई दिखाई दी. पुलिस टीम ने जब गाड़ी को रोकने का इशारा किया, तो अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.
पुलिस की आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक घायल
अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें अभियुक्त आकाश (पुत्र विक्रम सिंह निवासी ताजगंज, आगरा, उम्र 30 वर्ष) के दाहिने पैर में गोली लग गई. घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया.वहीं, मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे उसके चार अन्य साथियों—राकेश, शानू, मुराद और प्रवीन उर्फ ललुआ (सभी निवासी जनपद आगरा) को पुलिस टीम ने खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया.
भारी मात्रा में अवैध असलहे और चोरी का सामान बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद किया है:
अवैध हथियार: 02 देशी तमंचे (.315 बोर), 02 खोखा कारतूस और 03 जिंदा कारतूस।
चोरी के उपकरण: 01 तार काटने का कटर (नीला रंग), 02 रस्से और 01 सफेद रबर का ग्लव्स।
वाहन व चोरी का माल: 01 बिना नंबर प्लेट की अशोक लीलैंड लोडर गाड़ी और 01 बंडल सफेद धातु (अल्युमिनियम) का विद्युत तार।
शातिर किस्म के हैं आरोपी, पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से ही विद्युत अधिनियम और अन्य धाराओं में मथुरा, हाथरस और आगरा के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं. आरोपी आकाश और प्रवीन उर्फ ललुआ का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस द्वारा अभियुक्तों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम: कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अन्जीश कुमार (थाना नौहझील), उप-निरीक्षक अमन उज्ज्वल, मदन सिंह, रजत गर्ग तथा कॉन्सटेबलों की संयुक्त टीम शामिल रही.