Mathura Encounter: पुलिस मुठभेड़ में टूटा तार चोर गैंग का नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक को गोली लगी

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 अगस्त 2026 की रात लगभग 9:45 बजे पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि तार चोरी करने वाला एक सक्रिय गिरोह नौहझील क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम अहमदपुर रोड से कोलाहार जाने वाले कच्चे रास्ते के मोड़ पर तुरंत घेराबंदी कर दी. इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की अशोक लीलैंड लोडर गाड़ी आती हुई दिखाई दी. पुलिस टीम ने जब गाड़ी को रोकने का इशारा किया, तो अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.