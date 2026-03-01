Advertisement
यशोदा के लाडले पर बरसा प्रेम, गोकुल में खेली गई छड़ी मार होली, दिखा अद्भुत नजारा

Chhadimar Holi In Gokul: गोकुल में भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं. इसलिए यहां सदियों से कोमल छड़ियों से होली खेलने की परंपरा चली आ रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:50 PM IST
Chhadimar Holi 2026
Chhadimar Holi 2026

Chhadimar Holi In Gokul: ब्रजमंडल में फाल्गुन मास की मस्ती चरम पर है. इसी कड़ी में रविवार को कान्हा की क्रीड़ास्थली गोकुल में विश्व प्रसिद्ध 'छड़ी मार होली' का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया. जहां बरसाना और नंदगांव में भारी लट्ठों से लठ्ठमार होली खेली जाती है. वहीं, गोकुल की गलियों में छड़ियों की हल्की थपकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. 

ममता और वात्सल्य का अनूठा संगम
मान्यता है कि गोकुल में भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं. ब्रज की गोपियाँ अपने लाडले कन्हाई को बड़ी लाठी से चोट नहीं पहुंचाना चाहतीं, इसलिए यहां सदियों से कोमल छड़ियों से होली खेलने की परंपरा चली आ रही है. यह उत्सव केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि मां यशोदा के अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य और गोपियों के निश्छल प्रेम का प्रतीक है. 

ताकि कान्हा को चोट न लगे
हुरियारिन गोपी ने बताया कि कुल की अनूठी और वात्सल्यपूर्ण 'छड़ी मार होली' का बहुत ही सुंदर अनुभव रहता है. मथुरा-वृंदावन की अन्य होलियां अपने उत्साह और ऊर्जा के लिए जानी जाती हैं. वहीं, गोकुल की यह परंपरा सीधे हृदय को छू लेती है क्योंकि इसमें 'कान्हा' को चोट न लग जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है.

आज भी वही छोटे से लल्ला हैं कान्हा
हुरियारे ग्वाल ने बताया कि हमारे लिए कान्हा आज भी वही छोटे से लल्ला हैं. बरसाना में लठ्ठमार होली होती है, लेकिन हम अपने बाल-गोपाल पर लाठी कैसे उठा सकते हैं? इसीलिए हम कोमल छड़ियों से होली खेलते हैं. यह केवल होली नहीं, हमारा अपने लाडले के प्रति प्रेम और ममता है. गोकुल की छड़ीमार होली का आनंद ही अलग है. हम ग्वाल बाल बनकर आते हैं और गोपियों की छड़ियों की थपकी को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं. यहां भक्ति का ऐसा रंग बरसता है कि शरीर की सुध-बुध भूल जाती है. 

