सोने चांदी की छड़ें, प्राचीन सिक्के, जानें बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से दूसरे दिन की तलाशी में क्या-क्या मिला

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी (उच्चाधिकार समिति) की निगरानी में रविवार को दूसरे दिन भी तोषखाने में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के बाद कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में कमरे पर सील और मुहर लगा दी गई.

दूसरे दिन की तलाशी में क्या मिला

पहले दिन खाली संदूकें और कुछ पीतल के बर्तन मिलने के बाद, दूसरे दिन की तलाशी में महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद हुई हैं, जिनमें देश की आजादी से पहले 1941 के पुराने सिक्के, 3 चांदी की छड़ें , 1 सोने की छड़ और पीतल के कुछ और बर्तन शामिल हैं.

गौरतलब है कि यह तोषखाना 54 वर्षों बाद खोला गया था, जिसमें पहले दिन खाली डिब्बे और संपत्ति के कागजात गायब होने का मामला सामने आया था, जिस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने सीबीआई जांच की मांग की है. अब कमेटी द्वारा सीलिंग के बाद, तोषखाने में मिली संपत्ति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा.

