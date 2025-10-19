Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2968276
Zee UP-UttarakhandMathura

सोने चांदी की छड़ें, प्राचीन सिक्के, जानें बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से दूसरे दिन की तलाशी में क्या-क्या मिला

Mathura Bankebihari Temple News: वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के सदियों पुराने तोषखाने (खजाने) में चल रहा तलाशी अभियान हाई पावर कमेटी के सामने रविवार को बंद कर दिया गया. दूसरे दिन की तलाशी पूरी होने के बाद, तोषखाने को एक बार फिर से सील कर दिया गया. आइये जानते हैं दूसरे दिन तोषखाने में क्या-क्या मिला.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 19, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने चांदी की छड़ें, प्राचीन सिक्के, जानें बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से दूसरे दिन की तलाशी में क्या-क्या मिला

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी (उच्चाधिकार समिति) की निगरानी में रविवार को दूसरे दिन भी तोषखाने में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के बाद कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में कमरे पर सील और मुहर लगा दी गई.

दूसरे दिन की तलाशी में क्या मिला
पहले दिन खाली संदूकें और कुछ पीतल के बर्तन मिलने के बाद, दूसरे दिन की तलाशी में महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद हुई हैं, जिनमें देश की आजादी से पहले 1941 के पुराने सिक्के, 3 चांदी की छड़ें , 1 सोने की छड़ और  पीतल के कुछ और बर्तन शामिल हैं.  

गौरतलब है कि यह तोषखाना 54 वर्षों बाद खोला गया था, जिसमें पहले दिन खाली डिब्बे और संपत्ति के कागजात गायब होने का मामला सामने आया था, जिस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने सीबीआई जांच की मांग की है. अब कमेटी द्वारा सीलिंग के बाद, तोषखाने में मिली संपत्ति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ये भी पढ़ें: 3 घंटे खोजबीन, 1971 का अखबार म‍िला....धनतेरस पर बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से क्‍या म‍िला खजाना?

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Banke Bihari Temple

Trending news

Festival Special train
प्रयागराज से चलेंगी 276 स्पेशल ट्रेनें, दिवाली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात
Diwali Chhath Puja travel
रेलवे स्टेशनों पर यूपी-बिहार जाने वालों का सैलाब, दिवाली-छठ पर घर जाने की मारामारी
Ghaziabad latest news
बकरे की FIR लिखी जाती है क्या...SHO का फरियादी को जवाब, कार से बकरा चोरी का मामला
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में नवें दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान की तैयारी
Candel nainital
देश-विदेश को रोशन कर रही सरवर नगरी की 'मोमबत्ती', पर्यटकों की बनी पहली पसंद
 Ghazipur News
गाजीपुर में दर्दनाक हादसा! गंगा स्नान के दौरान सगी तीन बहनें डूबी
Varanasi News
वाराणसी में फैब इंडिया शोरूम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक
Monkeys attacked the school
अचानक स्कूल में आ धमकी बंदरों की सेना, पूरे कैंपस को चारों ओर से घेरा, फिर जो हुआ...
Mathura News
बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमय खजाना कमरा आज फिर खुलेगा
Fatehpur News
फतेहपुर पटाखा मंडी में भीषण आग, 70 दुकानें और 50 से ज्यादा बाइक जलकर हुई खाक