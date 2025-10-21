Mathura News: यूपी के मथुरा में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया. आगरा-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के दर्जनभर डिब्बे पटरी से उतर गए. वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच मालगाड़ी के डिब्‍बे पटरी से नीचे उतरने पर रेलवे ट्रैक बाधित हो गया. वहीं, सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुट गए हैं. वहीं, कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है.

मथुरा में हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 9 बजे मालगाड़ी मथुरा से गुजर रही थी, तभी दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई. बताया गया कि मालगाड़ी के करीब 12 डिब्बे पलट गए. इसके बाद अफरातफरी मच गई. मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए हैं.

इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित

बताया गया कि इस रूट पर कई ट्रेनों के संचालन प्रभावित हुआ है. मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल सहित अन्य सुपरफास्ट ट्रेनोंको खड़ा कर दिया गया है. करीब चार ट्रेनों को मथुरा जंक्शन पर ही रोक दिया गया है. ट्रेनों का संचालन रोके जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं. बताया गया पिछले एक घंटे से खड़ी ट्रेनों को आगे की ओर रवाना किया जा रहा है.