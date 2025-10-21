Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2970493
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 12 डिब्‍बे पटरी से उतरे, दिल्‍ली-आगरा रूट पर ट्रेनों का संचालन रुका

Mathura News: मंगलवार रात करीब 9 बजे मालगाड़ी मथुरा से गुजर रही थी, तभी दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मथुरा में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 12 डिब्‍बे पटरी से उतरे, दिल्‍ली-आगरा रूट पर ट्रेनों का संचालन रुका

Mathura News: यूपी के मथुरा में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया. आगरा-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के दर्जनभर डिब्बे पटरी से उतर गए. वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच मालगाड़ी के डिब्‍बे पटरी से नीचे उतरने पर रेलवे ट्रैक बाधित हो गया. वहीं, सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुट गए हैं. वहीं, कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. 

मथुरा में हुआ हादसा 
जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 9 बजे मालगाड़ी मथुरा से गुजर रही थी, तभी दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई. बताया गया कि मालगाड़ी के करीब 12 डिब्बे पलट गए. इसके बाद अफरातफरी मच गई. मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए हैं. 

इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित 
बताया गया कि इस रूट पर कई ट्रेनों के संचालन प्रभावित हुआ है. मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल सहित अन्य सुपरफास्ट ट्रेनोंको खड़ा कर दिया गया है. करीब चार ट्रेनों को मथुरा जंक्शन पर ही रोक दिया गया है. ट्रेनों का संचालन रोके जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं. बताया गया पिछले एक घंटे से खड़ी ट्रेनों को आगे की ओर रवाना किया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
मथुरा में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 12 डिब्‍बे पटरी से उतरे, दिल्‍ली-आगरा रूट प्रभावित
Shamli news
शामली में नाले में तेज धमाका, आसपास मकान की खिड़क‍ियां टूटीं, कीचड़ घरों में घुसा
prayagraj news
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने वाले सुफ‍ियान का नया वीडियो, CM योगी से की मांग
Yogi Adityanath
रामद्रोही तो हैं ही, कृष्णद्रोही भी हैं...गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी का अखिलेश पर हमला
jalaun news
जालौन में दर्दनाक हादसा, नहर में डूबने से दो की मौत, अभी तक नहीं हो पाई पहचान
Kanpur News
पत्‍नी का चल रहा था अफेयर, ससुर से की शिकायत तो दे दी धमकी, फ‍िर कर दिया कांड
Amroha News
यूपी के इस जिले की 576 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर,नालियां, सड़कें होंगे आधुनिक!
Buland Darwaza
यूपी में है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, ऊंचाई जानकर उड़ जाएंगे होश
Gorakhpur News
गोरखपुर में बवाल! शव पहुंचते ही पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल
Varanasi News
काशी के घाट पर विदेशी प्रेम का संगम, अमेरिकी दंपती ने हिंदू रीति से लिए सात फेरे