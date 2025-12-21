Mathura News: कोल्डड्रिंक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, कारण अब भी रहस्य

Mathura fire News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के छाता में रविवार सुबह एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम मे भीषण आग लग गई. छाता के बरसाना रोड पर रेलवे पुल के नीचे स्थित इस गोदाम में लगी आग से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया.

कब की है ये घटना?

यह घटना रविवार सुबह करीब पांच बजै की है, जब छाता केटी बरसाना रोड पर रेलवे पुल के नीचे स्थित कोल्ड ड्रिंक गोदाम से अचानक आग की लपटें और घना धुआं उठता देखा गया. आसपास के लोगों ने तुरंत गोदाम मालिक को इसकी सूचना दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

आग ने विकराल रूप ले लिया

यह गोदाम रनवारी निवासी भगत सिंह पुत्र ठुकरी का है. भगत सिंह ने बताया कि गोदाम में कोल्ड ड्रिंक, पानी और अन्य पेय पदार्थों सहित करीब दस लाख रुपये मूल्य का सामान रखा हुआ था. सुबह सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे, तो देखा कि आग ने विकराल रूप ले लिया था और अधिकांश सामान जल रहा था.

दमकल कर्मियो ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया. कुछ ही देर मे दमकल की गाड़ी और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा कोल्ड ड्रिंक, पानी और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

गोदाम मालिक ने क्या कहा?

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नही चल सका है. गोदाम मालिक भगत सिंह ने बताया कि आग कैसे लगी, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नही है. उन्होंने अज्ञात कारणो से आग लगने की आशंका जताई है और संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच व न्याय की गुहार लगाई है.

