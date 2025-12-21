Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3048594
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: कोल्डड्रिंक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, कारण अब भी रहस्य

Mathura News: मथुरा जनपद में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई.  इस गोदाम से उठती आग की ऊंची लपटों और घने धुएं ने पूरे इलाके को दहला दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura fire News
Mathura fire News

Mathura fire News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के छाता में रविवार सुबह एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम मे भीषण आग लग गई. छाता के बरसाना रोड पर रेलवे पुल के नीचे स्थित इस गोदाम में लगी आग से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया.

कब की है ये घटना?
यह घटना रविवार सुबह करीब पांच बजै की है, जब छाता केटी बरसाना रोड पर रेलवे पुल के नीचे स्थित कोल्ड ड्रिंक गोदाम से अचानक आग की लपटें और घना धुआं उठता देखा गया. आसपास के लोगों ने तुरंत गोदाम मालिक को इसकी सूचना दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

आग ने विकराल रूप ले लिया 
यह गोदाम रनवारी निवासी भगत सिंह पुत्र ठुकरी का है. भगत सिंह ने बताया कि गोदाम में कोल्ड ड्रिंक, पानी और अन्य पेय पदार्थों सहित करीब दस लाख रुपये मूल्य का सामान रखा हुआ था. सुबह सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे, तो देखा कि आग ने विकराल रूप ले लिया था और अधिकांश सामान जल रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

दमकल कर्मियो ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया. कुछ ही देर मे दमकल की गाड़ी और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा कोल्ड ड्रिंक, पानी और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

गोदाम मालिक ने क्या कहा?
आग लगने के कारणों का अभी तक पता नही चल सका है. गोदाम मालिक भगत सिंह ने बताया कि आग कैसे लगी, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नही है. उन्होंने अज्ञात कारणो से आग लगने की आशंका जताई है और संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच व न्याय की गुहार लगाई है. 

और पढे़ं: हत्या या सुसाइड! मथुरा में नहर से मिला युवक का शव, आरोपी साथी फरार

मासूम की किडनी गायब! मथुरा के  मेडिकल कॉलेज पर अंग निकालने का सनसनीखेज आरोप, 15 पर FIR

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Mathura News

Trending news

bulandshahr news
बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद पिता ने तोड़ा दम, अचानक बल धड़ाम से गिरा
Chandauli News
न घर, न सड़क, न बिजली… वनवासियों ने ठंड में 50 किमी चलकर डीएम से बयां किया दर्द
Farrukhabad news
चलती ट्रेन पर रील बनाते ही मौत ने लिया धर ! फर्रुखाबाद में युवक के उड़े चिथड़े
dehradun news
AI वीडियो पर भड़के 'हरदा', बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा- फौरन डिलीट करो
Saharanpur Encounter News
सहारनपुर में एक लाख का इनामी सिराज मुठभेड़ में ढेर ! सुल्तानपुर मर्डर केस में था फरार
Varanasi News
काशी की गलियों में भाग्यश्री का देसी अंदाज, लग्जरी कार छोड़ की रिक्शे की सवारी
bijnor news
यूपी के इस जिले के डीएम का सरकारी आवास होगा कुर्क, जानें कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला
varanasi weather today
वाराणसी में कड़ाके की ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी, कोहरे को लेकर IMD का रेड अलर्ट जारी
UP Encoutner
बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी बदमाश ज़ुबैर मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 47 आपराधिक मामले
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर...40 घंटे बरसेंगे बादल! घने कोहरे और भीषण ठंड का अलर्ट