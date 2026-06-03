IIT डिग्री के पीछे छिपा अपराध का चेहरा, गोवर्धन कांड में हर दिन हो रहे नए खुलासे

Mathura News: गोवर्धन क्षेत्र में युवतियों और एक बच्ची से जुड़े गंभीर मामले में मथुरा पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मुख्य आरोपी अभिषेक मिश्रा के लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है, जबकि परिजन भी महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को सौंप रहे हैं.
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मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: गोवर्धन क्षेत्र में युवतियों और एक बच्ची के साथ हुई गंभीर घटना के मामले में मथुरा पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है. इस सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी, आईआईटी (IIT) पासआउट अभिषेक मिश्रा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क और घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को खंगालने में जुटी है.
लैपटॉप और गैजेट्स की हो रही है जांच
मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अभिषेक मिश्रा ने वहां रह रही कई युवतियों का कथित रूप से ''ब्रेनवॉश'' (मस्तिष्क प्रक्षालन) किया था. इस मामले में एक बच्ची के साथ भी अपराध कारित किया गया था. पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कब्जे में ले लिया है, जिनका इस समय गहन तकनीकी व पुलिस परीक्षण किया जा रहा है.
परिजनों ने पुलिस से किया संपर्क, सौंप रहे हैं सबूत
पुलिस अधिकारी के अनुसार, गोवर्धन में रह रही अन्य बच्चियों और युवतियों के परिजनों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है. पुलिस ने पीड़ित पक्षों से अपील की है कि जो भी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराना चाहता है, वह आगे आए. पुलिस की अपील के बाद अब तक एक-दो परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया है. संपर्क करने वाले परिजन न केवल अपने बयान दर्ज करा रहे हैं, बल्कि उनके पास आरोपी के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य (एविडेंस) भी हैं, जिन्हें वे पुलिस को सौंप रहे हैं.
कठोर कार्रवाई करेगी पुलिस
पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की बेहद गहराई और गहनता से विवेचना की जा रही है. परिजनों द्वारा दिए जा रहे बयानों, डिजिटल गैजेट्स से मिलने वाले डेटा और सभी वैज्ञानिक तथ्यों को इस जांच में सम्मिलित किया जा रहा है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मजबूत चार्जशीट तैयार कर आरोपी के खिलाफ अदालत में कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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