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मानसी गंगा बनी मौत का कुंड! 48 घंटे में तीन श्रद्धालुओं की डूबकर मौत, सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

Mathura news: मथुरा के गोवर्धन स्थित मानसी गंगा में डूबने से दो दिनों में तीसरी मौत हो गई. आगरा निवासी युवक की मौत के बाद प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और घाटों पर निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:10 PM IST
मानसी गंगा बनी मौत का कुंड! 48 घंटे में तीन श्रद्धालुओं की डूबकर मौत, सुरक्षा इंतजामों पर सवाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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