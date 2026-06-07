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Mathura news: मथुरा के गोवर्धन स्थित मानसी गंगा में डूबने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अभी बीते दिन ही दो सगे भाइयों की मौत का घाव हरा था कि आज मानसी गंगा में डूबकर एक और युवक की दर्दनाक मौत हो गई. पिछले 2 दिनों के भीतर मानसी गंगा में डूबने से यह तीसरी मौत है, जिसने स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत के सुरक्षा दावों की कलई खोलकर रख दी है.
आगरा से परिवार के साथ आया था मृतक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक विनय निवासी आगरा, अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ गोवर्धन में दर्शन और परिक्रमा करने आया था. मानसी गंगा पर स्नान करने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. जब तक उसे बाहर निकाला जाता, तब तक देर हो चुकी थी.
बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले, दिनांक 06.06.2026 को सुबह करीब 6:00 बजे आगरा से ही अपने परिवार के साथ आए दो किशोरोंमनीष और प्रिंस (उम्र लगभग 14-15 वर्ष)—की भी मानसी गंगा में पैर फिसलने और डूबने से मौत हो गई थी. स्थानीय गोताखोरों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
CO का बयान
CO अनिल कुमार सिंह के मुताबिक, मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू किया गया था. पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
लापरवाह प्रशासन पर उठ रहे गंभीर सवाल
तीन साल में एक बार आने वाले पावन पुरुषोत्तम मास (मलिक मास/अधिमास) के दौरान गोवर्धन में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं. इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आने के बावजूद प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न किए जाने पर अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा है.
स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि अधिकारी केवल कागजी दावों और फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, जबकि धरातल पर सुरक्षा के नाम पर भारी लापरवाही बरती जा रही है. घाटों पर क्यों नहीं थी मुस्तैदी? जब लाखों भक्त आ रहे हैं, तो गहरे पानी की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग और सचेत करने वाले चेतावनी बोर्ड पहले से क्यों नहीं लगाए गए?
गोताखोरों की तैनाती में ढिलाई
घाटों पर हर समय चौबीसों घंटे सक्रिय गोताखोरों और जल पुलिस की तैनाती क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? लापरवाही की भेंट चढ़ रही इन मासूम जिंदगियों के बाद अब परिक्रमार्थियों और स्थानीय जनता में गहरा रोष है. लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन केवल वीआईपी दौरों और फोटो खिंचाने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देता, तो इन पिताओं के चिराग बुझने से बच सकते थे.
अधिकमास के दौरान ब्रज भूमि और गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं . कुंडों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए फव्वारे लगाए गए हैं.
इसके बावजूद, आज सुबह आगरा के शाहगंज निवासी एक युवक ने अति उत्साह में बैरिकेडिंग लांघकर कुंड में छलांग लगा दी और गहराई व फिसलन के कारण वह वापस नहीं आ सका . वहां मौजूद लोगों और पुलिस के प्रयासों के बाद अंततः फ्लड टीम और गोताखोरों ने युवक का शव बरामद किया . इस घटना के बाद अब प्रशासन बैरिकेडिंग पर जाली लगवा रहा है और लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को गहरे कुंडों में न जाने की चेतावनी दी जा रही है.