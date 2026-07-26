मथुरा में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बीएसए ने इस वजह से घोषित किया अवकाश

बीएसए ने जारी किया आदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रतन कीर्ति द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, गोवर्धन में 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक मुड़िया मेला प्रस्तावित है. इस अवधि में देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री गिरिराज जी की परिक्रमा और दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र के प्रमुख मार्गों व परिक्रमा मार्ग पर अत्यधिक यातायात दबाव बना हुआ है. विद्यार्थियों के आवागमन में होने वाली कठिनाइयों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मथुरा के अनुमोदन के बाद यह अवकाश घोषित किया गया है.