मथुरा में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बीएसए ने इस वजह से घोषित किया अवकाश

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: गोवर्धन में आयोजित हो रहे पारंपरिक मुड़िया पूर्णिमा मेला और श्री गिरिराज जी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा व्यवस्था और छात्र-छात्राओं की सुविधा के दृष्टिगत गोवर्धन क्षेत्र के सभी विद्यालयों में 27 जुलाई और 28 जुलाई 2026 (कुल 02 दिवस) का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.
बीएसए ने जारी किया आदेश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रतन कीर्ति द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, गोवर्धन में 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक मुड़िया मेला प्रस्तावित है. इस अवधि में देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री गिरिराज जी की परिक्रमा और दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र के प्रमुख मार्गों व परिक्रमा मार्ग पर अत्यधिक यातायात दबाव बना हुआ है. विद्यार्थियों के आवागमन में होने वाली कठिनाइयों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मथुरा के अनुमोदन के बाद यह अवकाश घोषित किया गया है.
सभी विद्यालयों को करना होगा पालन
यह आदेश विकास खंड गोवर्धन में संचालित सभी परिषदीय, शासकीय, अशासकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा. आदेश का उल्लंघन कर विद्यालय संचालित पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन व प्रधानाचार्य के विरुद्ध कठोर वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
बता दें कि पूर्णिमा मेले को लेकर मथुरा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. श्री गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग, प्रमुख चौराहों, पार्किंग स्थलों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से चप्पे-चप्पे पर निगरानी की जा रही है. किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकने के लिए मथुरा जिला प्रशासन तैनात है.