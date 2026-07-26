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मथुरा में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बीएसए ने इस वजह से घोषित किया अवकाश

Mathura news: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रतन कीर्ति द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार सभी स्कूल कॉलेज में दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:11 PM IST
मथुरा में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बीएसए ने इस वजह से घोषित किया अवकाश

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