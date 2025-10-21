Govardhan Parvat: इस पर्वत की परिक्रमा करने पर मिलता है चार धाम का पुण्य, श्रीकृष्ण ने यहां पर दिखाई थीं बाल लीलाएं!

Govardhan Parvat: मथुरा समेत यूपी में गोवर्धन का पर्व 22 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा. वर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है. इसे प्रकृति और गाय की पूजा के रूप में किया जाता है. इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है. इस दिन हर घर में अन्‍नकूट बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्‍ण को अर्पित किया जाता है. आप किसी कारण चारधाम यात्रा नहीं कर पा रहे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर चारधाम यात्रा के समान पुण्य पा सकते हैं.इस यात्रा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है.

नहीं जा पाएं चार धाम तो करें गोवर्धन पर्वत की यात्रा

गोवर्धन वाले दिन भगवान श्रीकृष्ण (Shri Krishna) का स्मरण करते हुए गोवर्धन पर्वत की यात्रा जरूर करनी चाहिए. इस पर्वत की परिक्रमा से भी चारधाम यात्रा के समान ही पुण्यफल मिलता है.

कितने किलोमीटर की है यात्रा

गोवर्धन पर्वत की यात्रा 21 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में व्यक्ति को 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है. इसलिए इस परिक्रमा को दो भागों में किया जाता है. छोटी और बड़ी परिक्रमा.

छोटी परिक्रमा 3 कोस यानी 6 किलोमीटर की होती है और बड़ी परिक्रमा 4 कोस यानी लगभग 12 किलोमीटर की होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिक्रमा से पहले क्या करें...

परिक्रमा शुरू करने से पहले मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए और फिर परिक्रमा की शुरुआत करें. इस बार का ध्यान रखें कि परिक्रमा के दौरान गोवर्धन पर्वत आपके दाईं होना चाहिए. परिक्रमा के दौरान मार्ग में कई पवित्र स्थल से राधा कुंड, श्यामा कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखारविंद, कुसुम सरोवर आदि मिलते हैं. ऐसी मान्यता है कि, गोवर्धन पर्वत की दण्डवती परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

श्रीकृष्ण ने यहां पर दिखाई थीं बाल लीलाएं

धार्मिक मान्यतानुसार ब्रज में श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल से ही कई लीलाएं दिखाईं थी, जिसमें गोवर्धन पर्वत से जुड़ी लीला भी एक है, जहां आपको श्रीकृष्ण की लीलाओं के दर्शन मिलेंगे. श्रीकृष्ण ने अपनी कनिष्ठ ऊंगली से गोवर्धन पर्तव को उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी. उनको इंद्र के कोप से बचाया था.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि जीयूपी यूके किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Mathura Govardhan Puja 2025: मथुरा में आज या कल कब है गोवर्धन पूजा? नोट कर लें तिथि और शुभ मुहूर्त

