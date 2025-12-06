राजस्थान में क्यों हुआ गोवर्धन पुलिस की टीम पर पथराव? भीड़ ने SI को घर में खींचकर पीटा, कई घायल

Mathura News: यूपी की मथुरा पुलिस को राजस्थान के डीग जिले के इकलेरा गांव में अपहरण के एक आरोपी को पकड़ने जाना काफी महंगा पड़ गया. आरोपी को गाड़ी में बिठाने के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया.
कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: यूपी की गोवर्धन पुलिस शुक्रवार को दोपहर वांछित आरोपी को पकड़ने राजस्थान के डीग कोतवाली क्षेत्र के गांव इकलेरा में पहुंची थी. जैसे ही पुलिस ने अमित को हिरासत में लिया उसके परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया पथराव कर हमला बोल दिया. घटना में गोवर्धन थाने के पुलिस उप निरीक्षक घायल हो गए. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर भागे जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला
गोवर्धन पुलिस वांछित आरोपी अमित (30) पुत्र सुनहरी निवासी इकलेरा को गिरफ्तार करने गांव पहुंची थी. अपहरण के आरोपी अमित ठाकुर को गाडी में बिठाने के बाद लोग भड़क गए थे. यूपी की गोवर्धन थानां पुलिस पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला किया गया. एस आई नितिन त्यागी को खींचकर मारपीट की गई. प्लास्टिक की केबल से गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया. घटना की सूचना पर राजस्थान पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह यूपी पुलिसकर्मियों की जान बचाई। घायलों को उपचार के लिए डीग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हमले में एसआई त्यागी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं
दारोगा की जेब से नगदी, पुलिस आईकार्ड, डॉक्यूमेंट और मोबाइल लूट लिया. 15 से 20 महिला पुरुषों ने गोवर्धन पुलिस पर जानलेवा हमला किया. गोवर्धन पुलिस की टीम में एसआई नितिन त्यागी,जितेंद्र कुमार,महिला एसआई सुनीता सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी भी शामिल थे. घायलों को डीग जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. पहले भी गोवर्धन पुलिस के साथ राजस्थान में मारपीट हो चुकी है. सभी आरोपी मौके से घटना के बाद फरार हो गए. डीग पुलिस द्वारा गोवर्धन थानां पुलिस की रिपोर्ट दर्ज की गई है. डीग पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है.
