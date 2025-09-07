गोवर्धन में महा उत्सव, सजे दिव्य छप्पन भोग, सोने-चांदी और सप्त रत्न जड़ित भव्य हिंडोले पर विराजे प्रभु गिरिराज
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2911865
Zee UP-UttarakhandMathura

गोवर्धन में महा उत्सव, सजे दिव्य छप्पन भोग, सोने-चांदी और सप्त रत्न जड़ित भव्य हिंडोले पर विराजे प्रभु गिरिराज

Mathura News: मथुरा-गिरिराज सेवा समिति ने गोवर्धन में भव्य छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रभु गिरिराज को सोने, चांदी और सप्त रत्नों से बने एक भव्य हिंडोले में विराजमान किया गया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura News: मथुरा के गोवर्धन में बीते शाम भक्ति और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिला. गिरिराज सेवा समिति ने छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन किया. इस मौके पर प्रभु गिरिराज को सोने, चांदी और सप्त रत्नों से बने एक भव्य हिंडोले में विराजमान किया गया. जिसका अलौकिक दृश्य भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

भगवान का दिव्य श्रृंगार
यह नजारा इतना दिव्य था कि श्रद्धालु अपने होश खोकर प्रभु की एक झलक पाने को आतुर दिखे. प्रभु के प्रेम में डूबे भक्त नाचते-गाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे. शहनाई की मधुर धुन और रासलीला ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. अनंत चतुर्दशी की शाम जैसे ही तलहटी में दर्शन खुले. समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल ने सबसे पहले आरती की. इसके बाद भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए लालायित दिखे. 

प्रभु गिरिराज का श्रृंगार 
इस दौरान कई भक्तों ने भजन गाकर गिरिराज जी को प्रसन्न किया. इसके साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने साधु-संतों को प्रसाद भी खिलाया. पंडित शरद मुखिया ने प्रभु गिरिराज का श्रृंगार राजाधिराज रूप में किया. भगवान का श्रृंगार असली हीरे, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज और गोमेद जैसे नवरत्नों से किया गया था. इस भव्य श्रृंगार के साथ प्रभु ने हीरे जड़ित बांसुरी भी धारण की थी.जिसने उनके स्वरूप को और भी दिव्य बना दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

शुद्ध घी से बने छप्पन भोग 
गिरिराज सेवा समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल का कहना है कि यह आयोजन समिति द्वारा पिछले कई सालों से अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है. इस साल गिरिराज जी को गाय के शुद्ध घी से बने 21000 किलो व्यंजनों का छप्पन भोग अर्पित किया गया. वहीं, भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया. यह आयोजन भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा, जिसने भक्ति और आस्था की एक नई मिसाल पेश की.

यह भी पढ़ें: Chandra Grahan 025: सूर्ख लाल और भयानक हो जाएगा चंद्रमा! जानें कल लखनऊ समेत कहां-कहां दिखेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, क्या श्राद्ध कर्म पर होगा प्रभाव

TAGS

grand festival in govardhanChhappan Bhoglord girirajMathura News

Trending news

GST Tax Fraud
Jaunpur News:15 हजार कमाई...4.42 करोड़ का GST नोटिस, अब मजदूर लगा रहा न्याय की गुहार
UP Encounter
UP में आगरा से लखनऊ तक कई जगह बदमाशों का हाफ एनकांउटर, मुजफ्फरनगर में अपराधी जिलाबदर
UPSSSC PET Exam 2025
कानपुर स्टेशन पर PET परीक्षार्थियों का हुजूम, स्लीपर-एसी कोच में खचाखच भरे छात्र
Kanpur News
भांजे के इश्क में पत्नी ने पति को मारा,शव गलाने के लिए डाला नमक, ऐसे खुला राज
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में बारिश के आसार,पहली बार 36.6 डिग्री पहुंचा पारा,कैसा रहेगा मौसम का रुख?
weather in uttarakhand
पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा! उत्तरकाशी समेत इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
kanpur news today
40 रु. के लिए मां की हत्या, पैसे नहीं देने पर वहशी बना बेटा, बाल पकड़कर ईंट से कूचा
Bijnor latest news
ड्राइवर के उतरते ही बस ले भागा सिरफिरा, सड़क पर मचा हंगामा, पुलिस को भी खूब छकाया
Uttarkashi News
उत्तरकाशी में फिर बादल फटा, नौगांव क्षेत्र में भारी नुकसान की खबर, रेस्क्यू जारी
famous ramlila
5 किमी के दायरे में होती है 'एक्शन' से भरपूर रामलीला, 400 साल पुराना है इतिहास
;