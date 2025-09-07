गोवर्धन में महा उत्सव, सजे दिव्य छप्पन भोग, सोने-चांदी और सप्त रत्न जड़ित भव्य हिंडोले पर विराजे प्रभु गिरिराज

Mathura News: मथुरा-गिरिराज सेवा समिति ने गोवर्धन में भव्य छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रभु गिरिराज को सोने, चांदी और सप्त रत्नों से बने एक भव्य हिंडोले में विराजमान किया गया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Mathura News: मथुरा के गोवर्धन में बीते शाम भक्ति और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिला. गिरिराज सेवा समिति ने छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन किया. इस मौके पर प्रभु गिरिराज को सोने, चांदी और सप्त रत्नों से बने एक भव्य हिंडोले में विराजमान किया गया. जिसका अलौकिक दृश्य भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
भगवान का दिव्य श्रृंगार
यह नजारा इतना दिव्य था कि श्रद्धालु अपने होश खोकर प्रभु की एक झलक पाने को आतुर दिखे. प्रभु के प्रेम में डूबे भक्त नाचते-गाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे. शहनाई की मधुर धुन और रासलीला ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. अनंत चतुर्दशी की शाम जैसे ही तलहटी में दर्शन खुले. समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल ने सबसे पहले आरती की. इसके बाद भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए लालायित दिखे.
प्रभु गिरिराज का श्रृंगार
इस दौरान कई भक्तों ने भजन गाकर गिरिराज जी को प्रसन्न किया. इसके साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने साधु-संतों को प्रसाद भी खिलाया. पंडित शरद मुखिया ने प्रभु गिरिराज का श्रृंगार राजाधिराज रूप में किया. भगवान का श्रृंगार असली हीरे, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज और गोमेद जैसे नवरत्नों से किया गया था. इस भव्य श्रृंगार के साथ प्रभु ने हीरे जड़ित बांसुरी भी धारण की थी.जिसने उनके स्वरूप को और भी दिव्य बना दिया.
शुद्ध घी से बने छप्पन भोग
गिरिराज सेवा समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल का कहना है कि यह आयोजन समिति द्वारा पिछले कई सालों से अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है. इस साल गिरिराज जी को गाय के शुद्ध घी से बने 21000 किलो व्यंजनों का छप्पन भोग अर्पित किया गया. वहीं, भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया. यह आयोजन भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा, जिसने भक्ति और आस्था की एक नई मिसाल पेश की.
