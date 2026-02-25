मथुरा जंक्शन पर चाय के लिए खाकी का 'खौफनाक' चेहरा, जीआरपी सिपाही पर वेंडर को पीटने का आरोप

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: कान्हा की नगरी मथुरा के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली जीआरपी (GRP) का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है. प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर तैनात एक जीआरपी कर्मी ने कथित तौर पर मामूली सी बात पर एक रेलवे वेंडर के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की, जिससे आहत होकर पीड़ित ने आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी है.

घटना का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 'कृष्ण फूड' नाम से एक स्वीकृत स्टॉल संचालित है. वहां कार्यरत वेंडर इंद्र से जीआरपी के सिपाही सूरज चौहान ने चाय की मांग की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वेंडर इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वह ट्रेन निकालने के तुरंत बाद चाय बना देगा.

महज इतनी सी बात पर सिपाही सूरज चौहान आपा खो बैठा. आरोप है कि उसने वेंडर के साथ अभद्र गाली-गलौज की और उसके साथ जमकर मारपीट की. इस हमले में वेंडर को मामूली चोटें भी आई हैं, लेकिन शारीरिक चोट से ज्यादा वह मानसिक रूप से टूट चुका है.

खौफ में वेंडर, दी आत्महत्या की चेतावनी

घटना के बाद से पीड़ित वेंडर इंद्र गहरे सदमे और भय में है. उसने पुलिसकर्मी के इस व्यवहार को आत्मसम्मान पर चोट बताते हुए कहा कि वह इस अपमान के साथ काम नहीं कर पाएगा. अत्यंत दुखी होकर उसने आत्महत्या करने तक की चेतावनी दी है, जिससे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया है.

प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल

रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर एक "वर्दीधारी" द्वारा इस तरह की दबंगई दिखाना सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या यात्रियों और वेंडरों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी ही अब भक्षक बन गए हैं? क्या एक कप चाय के इंतजार के लिए किसी गरीब कामगार को पीटना जायज है? स्थानीय लोगों और अन्य वेंडरों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और उसे कोई गलत कदम उठाने से रोका जा सके.

