Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3121977
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा जंक्शन पर चाय के लिए खाकी का 'खौफनाक' चेहरा, जीआरपी सिपाही पर वेंडर को पीटने का आरोप

Mathura News: मथुरा जंक्शन से चाय के लिए खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया है. जहां पर एक जीआरपी सिपाही पर चाय के लिए वेंडर को पीटने का आरोप लगा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GRP constable accused of beating vendor
GRP constable accused of beating vendor

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा:  कान्हा की नगरी मथुरा के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली जीआरपी (GRP) का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है. प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर तैनात एक जीआरपी कर्मी ने कथित तौर पर मामूली सी बात पर एक रेलवे वेंडर के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की, जिससे आहत होकर पीड़ित ने आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी है.

घटना का विवरण
मिली जानकारी के अनुसार, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 'कृष्ण फूड' नाम से एक स्वीकृत स्टॉल संचालित है. वहां कार्यरत वेंडर इंद्र से जीआरपी के सिपाही सूरज चौहान ने चाय की मांग की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वेंडर इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वह ट्रेन निकालने के तुरंत बाद चाय बना देगा.

महज इतनी सी बात पर सिपाही सूरज चौहान आपा खो बैठा. आरोप है कि उसने वेंडर के साथ अभद्र गाली-गलौज की और उसके साथ जमकर मारपीट की. इस हमले में वेंडर को मामूली चोटें भी आई हैं, लेकिन शारीरिक चोट से ज्यादा वह मानसिक रूप से टूट चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

खौफ में वेंडर, दी आत्महत्या की चेतावनी
घटना के बाद से पीड़ित वेंडर इंद्र गहरे सदमे और भय में है. उसने पुलिसकर्मी के इस व्यवहार को आत्मसम्मान पर चोट बताते हुए कहा कि वह इस अपमान के साथ काम नहीं कर पाएगा. अत्यंत दुखी होकर उसने आत्महत्या करने तक की चेतावनी दी है, जिससे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया है.

प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल
रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर एक "वर्दीधारी" द्वारा इस तरह की दबंगई दिखाना सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या यात्रियों और वेंडरों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी ही अब भक्षक बन गए हैं? क्या एक कप चाय के इंतजार के लिए किसी गरीब कामगार को पीटना जायज है? स्थानीय लोगों और अन्य वेंडरों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और उसे कोई गलत कदम उठाने से रोका जा सके. 

और पढे़ं:  

बरसाना में 'लड्डू वर्षा' से शुरू हुई होली, मथुरा आए लाखों भक्तों ने पाया राधारानी का अद्भुत प्रसाद! कब होगी लट्ठमार होली?

रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ... फिर भी हजारों लोग हर साल ब्रज में खेलते हैं लट्ठमार होली, जानें कितनी पुरानी ये परंपरा

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
चाय के लिए खाकी का 'खौफनाक' चेहरा, जीआरपी सिपाही पर वेंडर को पीटने का आरोप
UP Politics
2027 की जंग से पहले सपा का ‘दलित दांव’, कांशीराम जयंती पर मनाया जाएगा ‘PDA दिवस’
Lucknow news
होली पर यूपी रोडवेज का बड़ा तोहफा; 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी अतिरिक्त बसें
Lucknow murder case
पिता की हत्या मामले में सबसे बड़ा खुलासा, शव के पास बैठ बेटा-बेटी ने खाया नॉनवेज
UP Road Accidents
यूपी में रफ्तार का कहर! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, 20 से अधिक घायल
BSP chief Mayawati
बसपा सुप्रीमो का ब्राह्मण कार्ड, यूपी की इस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान
Samvad Setu launch
अब 10 मिनट में जवाब देंगे अफसर, माननीयों का फोन नहीं उठाने पर तुरंत जाएगा अलर्ट
big changes in police department
होली के बाद पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को रिटायर होंगे 3 DG रैंक अधिकारी
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है मौसम, इस दिन पहाड़ी इलाके में होगी बारिश-बर्फबारी
up breaking news
UP Breaking News Live: जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, बोले- आज यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें