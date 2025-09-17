मथुरा में हाफ एनकाउंटर, जहरखुरानी और लूट का वांटेड अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Mathura Crime News/कन्हैया शर्मा: मथुरा जिले के थाना रिफाइनरी पुलिस ने एक पुलिस मुठभेड़ के बाद जहरखुरानी और लूट के एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया.

लूट के मुकदमे में था फरार

पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, रिफाइनरी पुलिस टीम ने मंगलवार रात करीब 11:15 बजे बरेली हाईवे पर गौशाला अंडरपास पर घेराबंदी की. वहां लूट के मुकदमे में फरार अपराधी शकील उर्फ भूरा को देखा गया, जो दिल्ली और मैनपुरी का रहने वाला है.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

पुलिस को देखते ही अपराधी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो अपराधी के पैर में लगी. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया. गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 लूटे हुए मोबाइल फोन, 1020 रुपये नकद, एक देसी तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, 8 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं.

गिरोह के दो साथी पहले ही गिरफ्तार

गौरतलब है कि शकील उर्फ भूरा के दो साथियों, अरशद और शुरवीर नवकुमार को पहले ही 16 सितंबर को थाना रिफाइनरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ये तीनों मिलकर 15 सितंबर को पेरीफेरल केएमपीएल पलवल से एक फ्लिपकार्ट के कैंटर पर बैठे थे और उसके ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था. बाद में थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस ने उन्हें कैंटर सहित पकड़ लिया था.

