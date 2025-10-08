प्रेमानंद महाराज की कैसी है तबीयत? बिगड़े स्वास्थ्य के वायरल वीडियो के बीच खुद दी सेहत से जुड़ी जानकारी

Premanand Maharaj Health News: वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के खराब स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही थीं. कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें उनकी खराब सेहत की बात कही गई. उनके भक्त भी इससे चिंतित थे लेकिन अब खुद प्रेमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की है.

वायरल हुआ था वीडियो

दरअसल, वृंदावन में इन दिनों सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनके पूरे शरीर में सूजन है और दोनों हाथों पर पट्टी बंधी है. वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं. हालांकि यह वीडियो पुराना है या एडिटेड, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

भक्त के सवाल का प्रेमानंद महाराज ने दिया जवाब

एक भक्त ने एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी से इस वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया. भक्त ने कहा कि पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर आपके अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैल रही है. इस पर प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, “देखिए, तीन दिन से हम भी बड़े जोरों से एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं. एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए. हमें लगता है कि ये मोबाइल ही झूठ बोलवाता है.”

भक्तों ने ली राहत की सांस, अफवाहों को नजरअंदाज करने की सलाह

महाराज जी के इस जवाब के बाद उनके अनुयायियों ने राहत की सांस ली और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को नज़रअंदाज़ करने की अपील की. भक्तों का कहना है कि महाराज पूरी तरह स्वस्थ हैं और नियमित रूप से अपने प्रवचन एवं वार्तालाप कर रहे हैं.

