दिल्ली धमाके के बाद बागेश्वर बाबा की सनातन पदयात्रा मथुरा पहुंचेगी या नहीं? वृंदावन तक क्या है धीरेंद्र शास्त्री का प्लान

Dhirendra Krishna Shastri padyatra: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई थी. 10 दिनों में 170 किलोमीटर की पदयात्रा मथुरा वृंदावन में जाकर समाप्त होगी. अब पदयात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर बैठक की गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:15 PM IST
Dhirendra krishna Shastri Sanatan Hindu Ekta Padyatra
Dhirendra krishna Shastri Sanatan Hindu Ekta Padyatra

Mathura News: दिल्ली धमाके के बाद बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की चर्चा हो रही है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. दो दिन बाद 13 नवंबर को बागेश्वर बाबा की पदयात्रा मथुरा पहुंचेगी. 170 किलोमीटर का सफर तयकर पदयात्रा मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में समाप्त होगी. मथुरा में बागेश्वर बाबा की पदयात्रा की सुरक्षा को लेकर खाका खींचा जा रहा है. 

मथुरा में हाई लेवल बैठक 
मंगलवार को मथुरा पुलिस लाइन सभागार में हाई लेवल बैठक की गई. इसमें प्रदेश और केंद्र की शीर्ष एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे. इस दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के साथ बागेश्वर बाबा की पदयात्रा पर भी चर्चा की गई. करीब चार घंटे तक चली बैठक में पदयात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, भीड़ नियंत्रण और किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन योजना बनाने पर चर्चा की गई है. 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई गई 
इसके अलावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा पर भी बातचीत की गई. श्रीकृष्ण जन्मभूमि की वर्तमान सुरक्षा घेरे की समीक्षा की गई और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने की योजना बनाई गई. अधिकारियों ने परिसर की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने, नई टेक्नोलॉजी के उपयोग और सेंट्रल व स्टेट फोर्सेस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया. 

पदयात्रा मार्ग की निगरानी बढ़ेगी 
एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि बागेश्वर बाबा की पदयात्रा मार्ग की निगरानी बढ़ा दी गई है. पदयात्रा 13 नवंबर को मथुरा में प्रवेश करेगी. मथुरा में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बागेश्वर बाबा की पदयात्रा मथुरा में पहुंचने पर इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर बढ़ाई गई तगड़ी सुरक्षा

यह भी पढ़ें : दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कान्हा नगरी में हाई अलर्ट, बांके बिहारी मंदिर के बाहर भारी फोर्स तैनात

