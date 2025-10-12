Mathura News: पति-पत्नी और वो...गेस्ट हाउस में प्रेमिका संग उड़ा रहा था गुलछर्रे, फिर जो हुआ उसे देख हर कोई हैरान!

Mathura Viral News: धार्मिक नगरी बरसाना में करवा चौथ की रात एक गेस्ट हाउस में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब दो बच्चों के एक पिता को उसकी पत्नी और साली ने प्रेमिका के साथ करवा चौथ मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. पत्नी और परिजनों ने गेस्ट हाउस में घुसकर पति और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

क्या है ये पूरा मामला?

यमुनापार निवासी ओमबाबू नामक व्यक्ति, जो दो बच्चों का पिता है, शुक्रवार को अपनी तलाकशुदा प्रेमिका के साथ करवा चौथ मनाने के लिए बरसाना आया था. दोनों कोसी रोड स्थित रॉयल गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और करवा चौथ मनाने में व्यस्त थे. इस बीच ओमबाबू की पत्नी को इसकी भनक लग गई. पत्नी अपनी बहन (साली) और अन्य परिजनों के साथ तुरंत उक्त गेस्ट हाउस पहुंच गई. गेस्ट हाउस पहुंचते ही परिजनों ने पति ओमबाबू और उसकी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी.

सड़क पर लगा लोगों का तांता

गेस्ट हाउस के बाहर और रोड पर हंगामा और मारपीट होता देख बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. हंगामे की सूचना पर तुरंत डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी जोड़े को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई. थाना प्रभारी चेतराम शर्मा ने घटना की पुष्टि कर दी है. उन्होंने बताया कि दो बच्चों का पिता अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ मनाने आया था, जिसे उसकी पत्नी और साली ने परिजनों के साथ मिलकर पकड़ लिया और पिटाई की.

इस मामले में पुलिस ने तलाकशुदा युवती को उसके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया है, जबकि युवक ओमबाबू का शांति भंग (धारा 151) में चालान कर दिया गया है.

गेस्ट हाउस संचालकों पर गाज

थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद बरसाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस संचालकों की जांच की जा रही है. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि कहीं ये गेस्ट हाउस अनैतिक देह व्यापार या ऐसे अन्य कृत्यों में संलिप्त तो नहीं हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई गेस्ट हाउस संचालक ऐसे कृत्य में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

