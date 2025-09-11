मथुरा में मुस्लिम अधिकारी ने हटाई बांके बिहारी की तस्वीर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदू संगठनों में आक्रोश
मथुरा में मुस्लिम अधिकारी ने हटाई बांके बिहारी की तस्वीर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदू संगठनों में आक्रोश

Mathura News: मथुरा में बिजली विभाग के कार्यालय में लगी बांके बिहारी की तस्वीरें कूड़े के पास मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया है. हिंदू संगठन इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 11, 2025, 05:31 PM IST
कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा के वृंदावन में बिजली विभाग के एक कार्यालय से बांके बिहारी और अन्य देवी-देवताओं की तस्वीर हटाने पर हंगामा खड़ा हो गया. बिजली विभाग के दफ्तर से हटाई गई बांके बिहारी की तस्वीरें कूड़े के साथ मिलीं. जैसे ही यह खबर हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंच कर हंगामा खड़ा कर दिया. हिंदू संगठन के लोग हाथ में बांके बिहारी भगवान की तस्वीरें लेकर प्रदर्शन करने लगे. 

हिंदू संगठनों का आरोप है कि बांके बिहारी की तस्वीर इस तरह कूड़े में फेंके जाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. 

क्या है पूरा मामला
यह घटना वृंदावन के बिजली घर कार्यालय की है,जहां एई (सहायक अभियंता) गफरूल हसन ने कथित तौर पर कार्यालय में लगी भगवान बांके बिहारी, राधा-कृष्ण और विश्वकर्मा की तस्वीरें हटवा दीं. तस्वीरें हटाए जाने के बाद वे दूसरे कार्यालय में कूड़े के साथ पड़ी मिलीं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं.

इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे और एई गफरूल हसन को बर्खास्त करने की मांग करने लगे. हिंदू संगठनों का आरोप है कि अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उनका कहना है कि यह अधिकारी खुद नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें हटा दीं।

पुलिस ने मौके पर पहुंच मामला शांत कराया
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को शांत करने की कोशिश की. इस घटना ने मथुरा में धार्मिक सौहार्द को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. 

