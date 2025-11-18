बागेश्वर बाबा के अपील का वृंदावन में दिखा असर, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा मार्ग में पड़ने वाले शराब के ठेके पर लगा ताला

Mathura News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा समाप्त हो गई है. पदयात्रा के समापन के दिन मथुरा में जनसभा भी की. अब मथुरा वृंदावन में बागेश्वर बाबा के बयान का असर दिखा है. प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानें बंद करा दी गई हैं. शराब खरीदने आ रहे लोगों को भगाकर ठेके का शटर डाउन कर दिया गया.

प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर शराब के ठेके बंद

दरअसल, वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा श्री कृष्ण शरणम् सोसाइटी से शुरू होकर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम तक जाती है. बताया गया कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा मार्ग पर शराब का ठेका पड़ता है. पिछले दिनों बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शराब के ठेके को बंद कराने की अपील की थी.

बागेश्वर बाबा ने सनातन पदयात्रा के दौरान की थी अपील

अब बागेश्वर बाबा के बयान का असर दिखा है. युवाओं ने प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शराब के ठेके को बंद करा दिया है. युवाओं ने शराब खरीदने आए लोगों को भगाकर ठेके का शटर डाउन कर दिया. ठेके के सामने से ही प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा गुजरती है. घटना का वीडियो ऑफ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें लोग कह रहे हैं कि वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और यहां पर ऐसे में खुलेआम शराब की बिक्री में आने वाले लाखों भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंचती है.

सीओ बोले, वीडियो की जांच हो रही

वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जानकारी दी कि शराब की दुकान बंद करना गलत है. युवकों को समझाया गया है. साथ ही भविष्य में शांति व्यवस्था खराब न करने की अपील की गई है. सीओ सदर संदीप सिंह ने कहा कि शराब का ठेका बंद कराने का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे वृंदावन

बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले महीने ही अचानक वृंदावन पहुंचे थे. इस दौरान वह सीधे श्री राधा केलिकुंज पहुंचे और प्रेमानंद महाराज जी से भेंट की. यह मुलाकात न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसका एक खास उद्देश्य भी था. इस भेंट के दौरान बागेश्वर बाबा ने अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आमंत्रण दिया था.

