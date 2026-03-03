Advertisement
Mathura

मथुरा में फिर दोहराई गई प्रह्लाद की लीला: 20 फीट ऊंची आग की लपटों को चीरकर निकले संजू पंडा

Mathura Holi: मथुरा के फालैन गांव में सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी. मंगलवार को जलती हुई होली की भीषण लपटों के बीच से संजू पंडा सुरक्षित बाहर निकल आए, जिसे देखकर वहां मौजूद हजारों भक्त 'नरसिंह भगवान की जय' के जयकारों से गूंज उठे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:41 AM IST
Mathura News
Mathura News

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: ब्रज की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि अटूट विश्वास की कसौटी भी है.  मंगलवार तड़के करीब 4 बजे, जब कोसीकलां के फालैन गांव में होलिका की लपटें आसमान छू रही थीं, तब संजू पंडा ने दहकते अंगारों के बीच से दौड़ लगाकर सबको हैरत में डाल दिया.  ताज्जुब की बात यह रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद संजू का शरीर बिल्कुल नहीं झुलसा.

कठोर तप और ''शीतलता'' का संकेत
संजू पंडा पिछले 45 दिनों से प्रह्लाद मंदिर में कठिन तपस्या कर रहे थे.  उन्होंने जमीन पर सोकर और केवल फलाहार लेकर ब्रह्मचर्य का पालन किया. परंपरा के अनुसार, होलिका दहन से पहले उन्होंने मंदिर की ज्योति पर हाथ रखकर ''दैवीय संकेत'' का इंतजार किया। जैसे ही उन्हें ज्योति की लौ में शीतलता महसूस हुई, उन्होंने आग में प्रवेश का इशारा कर दिया. 

होली पर आपके यहां कितने बजे लग रहा चंद्र ग्रहण? जानें नोएडा, कानपुर समेत यूपी के शहरों में ग्रहण का सटीक समय और सूतक काल

साक्षात ''प्रह्लाद'' की शक्ति या आत्मबल?
आग से निकलने के बाद संजू पंडा ने कहा, "यह मेरा चमत्कार नहीं, साक्षात प्रह्लाद जी की कृपा है.  जब मैं आग में होता हूं, तो बाल रूप में प्रभु मेरे आगे चलते हैं और मुझे आंच तक महसूस नहीं होती।" संजू की बहन रजनी ने जलती हुई होली पर कलश से अर्घ्य देकर धार दी, जिसके बाद संजू प्रह्लाद कुंड में स्नान कर सीधे आग की लपटों में कूद गए. 

विदेशी मेहमान भी रह गए दंग
इस अलौकिक दृश्य को देखने जर्मनी और इंग्लैंड से भी पर्यटक पहुंचे थे.और इसे ''मेडिटेशन और ईश्वरीय शक्ति'' का संगम बताया। वहीं, विज्ञान के जानकारों के लिए यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन ग्रामीणों के लिए यह पूरी तरह भगवान नरसिंह का वरदान है.

परंपरा जो सतयुग से चली आ रही है

फालैन की यह परंपरा करीब 5200 साल पुरानी मानी जाती है.मान्यता है कि इसी स्थान पर भक्त प्रह्लाद को जलाने की कोशिश विफल हुई थी. संजू के परिवार की कई पीढ़ियां इस जिम्मेदारी को निभाती आ रही हैं। इससे पहले उनके पिता सुशील पंडा 8 बार और बड़े भाई मोनू पंडा 4 बार जलती होली से सुरक्षित निकल चुके हैं.

3 या 4 मार्च कब है होली? यूपी के लोग नोट कर लें होलिका दहन का पक्का समय और सूतक काल की टाइमिंग! 

क्या आज भी होगा होलिका दहन! जानिए चंद्र ग्रहण कब से कब तक, पढ़िए शुभ मुहूर्त

 

