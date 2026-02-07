Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: बस से उतर रहे यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंदा, छह की मौके पर मौत

Mathura Accident: मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:06 AM IST
Mathura Road Accident
Mathura Road Accident

Mathura container crash/कन्हैया लाल शर्मा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे की खबर आई. लघुशंका के लिए बस से उतरे यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया. यह हादसा सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 88 के पास सुबह करीब पौने तीन बजे हुआ। इस घटना में छह यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.  बस दिल्ली से कानपुर जा रही थी. 

मुख्यमंत्री ने जनपद मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

 

लघुशंका के लिए उतर रहे थे लोग
जानकारी के अनुसार दिल्ली के नांगलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही एक निजी बस यमुना एक्सप्रेस-वे से गुजर रही थी.  रास्ते में कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए चालक से बस रोकने का अनुरोध किया.  बताया जा रहा है कि चालक ने निर्धारित ग्रीन जोन में बस न रोककर सड़क किनारे ही बस खड़ी कर दी.  इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए. 

तेज रफ्तार कंटेनर ने मारी यात्रियों को टक्कर
इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कंटेनर ने बस के पास खड़े यात्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में औरैया के सरवा कटरा निवासी सोनू, बस्ती के अलेवल निवासी देवेश, कन्नौज के गणेश का पुरवा निवासी अस्लम, दिल्ली के प्रेम नगर निवासी संतोष सहित दो अन्य यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.  दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. वहीं हादसे में औरैया के बेला निवासी अमर दुबे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.  

पुलिस के अनुसार घटना के समय कोहरा नहीं था.  सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य के बाद आवागमन सुचारू करा दिया गया.  पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

