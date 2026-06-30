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Mathura Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, 4 की मौत, 20 घायल

Mathura Accident: मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह साढ़े 3 बजे के आसपास वोल्वो बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. 20 यात्री घायल हो गए.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 30, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:34 AM IST
Mathura Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, 4 की मौत, 20 घायल
Image Credit: Mathura Road AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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