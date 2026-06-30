Mathura Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, 4 की मौत, 20 घायल

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कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. मथुरा के महावन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 112 और 113 के बीच एक सवारियों से भरी वोल्वो बस और ट्रेलर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रेलर में घुसकर पिचक गया. इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
बस और ट्रेलर में हुई जोरदार टक्कर
मिली जानकारी के मुताबिक, सवारियों से खचाखच भरी वोल्वो बस (रजिस्ट्रेशन नंबर: BR 28P 4723) एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी, तभी माइलस्टोन 112 और 113 के पास इसकी टक्कर एक ट्रेलर (रजिस्ट्रेशन नंबर: RJ 47 GA 8143) से हो गई. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
त्वरित राहत एवं बचाव कार्य
घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाना के प्रभारी निरीक्षक (SHO) भारी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए. हादसे की गंभीरता और जनहानि को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) और क्षेत्राधिकारी (CO) महावनभी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए.
पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत बस में फंसे सभी 20 घायल यात्रियों को निकालकर तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल (पोस्टमार्टम हाउस) भिजवा दिया गया है.
मौके पर आला अधिकारी और पुलिस बल मुस्तैद
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की PRV 5848 और प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) और क्षेत्राधिकारी महावन भी पुलिस बल के साथ दुर्घटनास्थल पर मुस्तैद रहे.
हादसे में जान गंवाने वाले चारों मृतकों की पहचान (शिनाख्त) अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस उनके पास से मिले दस्तावेजों और सामान के आधार पर शिनाख्त के प्रयास कर रही है, ताकि परिजनों को जल्द से जल्द सूचित किया जा सके.
वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घटनास्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है. राहत कार्य पूरा कर लिया गया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है. वर्तमान में मौके पर पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है और कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) की कोई समस्या नहीं है.
राहत और बचाव कार्य जारी
पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायलों और मृतकों के शवों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त (पहचान) करने के प्रयास किए जा रहे हैं. एक्सप्रेसवे पर यातायात को पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.
पुलिस का क्या कहना...
सुरेश चंद्र रावत एसपी देहात ने कहा कि थाना राया कट से एक सड़क हादसा हुआ है. ट्रेलर जा रहा था और एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी. बस बस में करीब 65 लोग सवार थे. ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया. इस हादसे में चार लखनऊ से मौत हुई है.बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी. पहली दृष्टया ये बस चालक की लापरवाही नजर आ रही है. मामले की जांच जारी है.
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