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EXPLAINER: 'कृष्ण के UP में कितने धाम?' मथुरा से बरसाना तक... 84 कोस की वो 6 जगहें, जहां आज भी बसते हैं कान्हा

EXPLAINER: मथुरा और वृंदावन कृष्ण भक्ति का केंद्र जरूर हैं, लेकिन कान्हा का संसार इससे कहीं बड़ा है. गोकुल की गलियों से लेकर नंदगांव की पहाड़ियों, बरसाना की भक्ति और गोवर्धन की परिक्रमा तक पूरा ब्रज क्षेत्र कृष्ण की लीलाओं का जीवंत इतिहास समेटे हुए है. जन्माष्टमी के अवसर पर यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम सिर्फ कृष्ण की जन्मभूमि को जानते हैं, या उस पूरे ब्रज को भी समझते हैं जिसने कान्हा की कथा को अमर बनाया.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:04 PM IST
EXPLAINER: 'कृष्ण के UP में कितने धाम?' मथुरा से बरसाना तक... 84 कोस की वो 6 जगहें, जहां आज भी बसते हैं कान्हा
Image Credit: Mathura News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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