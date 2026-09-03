EXPLAINER: 'कृष्ण के UP में कितने धाम?' मथुरा से बरसाना तक... 84 कोस की वो 6 जगहें, जहां आज भी बसते हैं कान्हा

मथुरा/वृंदावन: सनातन आस्था में जिस तरह संपूर्ण भारत में 'चार धाम' की मान्यता है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में स्थित पूरी 'ब्रजभूमि' (ब्रजमंडल) को भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात धाम माना जाता है. उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और कर्मभूमि से जुड़े प्रमुख स्थलों का विस्तार 84 कोस (लगभग 252 किलोमीटर) के दायरे में फैला हुआ है. ब्रज सिर्फ एक क्षेत्र या शहर नहीं, बल्कि 84 कोस (लगभग 252 किमी) में फैला एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संसार है. जब हम 'कृष्ण धाम' की बात करते हैं, तो सिर्फ मथुरा-वृंदावन का नाम आता है, लेकिन असल में इसमें 3 राज्य (मुख्य रूप से UP, और राजस्थान-हरियाणा के कुछ हिस्से) और दर्जनों पौराणिक स्थल शामिल हैं. आइए विस्तार से समझते हैं.