EXPLAINER: 'कृष्ण के UP में कितने धाम?' मथुरा से बरसाना तक... 84 कोस की वो 6 जगहें, जहां आज भी बसते हैं कान्हा

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मथुरा/वृंदावन: सनातन आस्था में जिस तरह संपूर्ण भारत में 'चार धाम' की मान्यता है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में स्थित पूरी 'ब्रजभूमि' (ब्रजमंडल) को भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात धाम माना जाता है. उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और कर्मभूमि से जुड़े प्रमुख स्थलों का विस्तार 84 कोस (लगभग 252 किलोमीटर) के दायरे में फैला हुआ है. ब्रज सिर्फ एक क्षेत्र या शहर नहीं, बल्कि 84 कोस (लगभग 252 किमी) में फैला एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संसार है. जब हम 'कृष्ण धाम' की बात करते हैं, तो सिर्फ मथुरा-वृंदावन का नाम आता है, लेकिन असल में इसमें 3 राज्य (मुख्य रूप से UP, और राजस्थान-हरियाणा के कुछ हिस्से) और दर्जनों पौराणिक स्थल शामिल हैं. आइए विस्तार से समझते हैं.
ब्रजमंडल का 'भौगोलिक गणित'
84 कोस की परिक्रमा: यह परिक्रमा रेखा उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के साथ-साथ राजस्थान (भरतपुर) और हरियाणा (होडल/पलवल) की सीमाओं को छूती है.
12 मुख्य वन (Forests): महावन, कामवन, कुमुदवन, तालवन, मधुवन, बहुलावन, भद्रवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, लोहवन और भांडीरवन। (बताएं कि इन वनों में कान्हा की कौन सी लीला हुई थी).
24 उपवन: छोटे बगीचे और सरोवर जो कान्हा की रासलीला और गोचारण (गाएं चराने) से जुड़े हैं.
यूपी में श्रीकृष्ण से जुड़े 6 मुख्य धाम/तीर्थ क्षेत्र
1. मथुरा (श्रीकृष्ण जन्मभूमि धाम)
भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली. यहीं कंस के कारागार में श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था. इसे ब्रजमंडल का प्रवेश द्वार और मुख्य केंद्र माना जाता है.
2. वृंदावन (रासलीला और लीला धाम)
श्रीकृष्ण की बाल्यकाल लीलाओं और रासलीला का सबसे प्रमुख स्थल। बाँके बिहारी मंदिर, राधा रमण और निधिबन जैसे प्रसिद्ध स्थान यहीं स्थित हैं.
3. गोवर्धन (गिरिराज धाम)
इंद्र का मान-मर्दन करने के लिए श्रीकृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था. यहाँ 21 किलोमीटर की गिरिराज परिक्रमा का विशेष धार्मिक महत्व है. ब्रज की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है. मान्यता है कि कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाए रखा था. आज लाखों श्रद्धालु 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करते हैं.
4. गोकुल (बाल-लीला धाम)
कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी नवजात कृष्ण को यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे. यहाँ माखनचोरी और यशोदा माता के स्नेह से जुड़े कई पावन स्थल हैं.
5. बरसाना (श्रीराधा रानी का धाम)
श्रीकृष्ण की सर्वोपरि आहादिनी शक्ति श्रीराधा रानी का जन्म स्थान और निवास स्थल बरसाना माना जाता है.बरसाना को राधारानी की जन्मस्थली माना जाता है. राधा रानी मंदिर, लट्ठमार होली और राधाष्टमी के आयोजन इसे वैश्विक पहचान दिलाते हैं. कृष्ण-भक्ति की परंपरा में बरसाना का विशेष स्थान है.
6. नंदगांव (नंद बाबा का धाम)
गोकुल के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ भगवान श्रीकृष्ण ने अपना उत्तर-बाल्यकाल यहीं व्यतीत किया था. यहां नंद भवन और पावन पावन सरोवर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. मान्यता है कि कृष्ण ने अपने बाल और किशोर काल की अनेक लीलाएं यहीं कीं। नंदभवन और पावन सरोवर यहां के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं.
यमुना नदी और कुंडों का संजाल
यमुना तट: ब्रजमंडल का दिल 'यमुना नदी' है, जिसके किनारे 24 प्रमुख घाट स्थित हैं.
पवित्र कुंड: राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, और कुसुम सरोवर जैसे जल निकायों का महत्व, जहाँ आज भी श्रद्धालु आचमन और स्नान करते हैं.
84 कोस की परिक्रमा का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल को सामूहिक रूप से 'ब्रजमंडल' कहा जाता है. इसमें 12 मुख्य वन (जैसे मधुवन, कामवन, कुमुदवन) और 24 उपवन शामिल हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है.
ब्रज चौरासी कोस यात्रा और कृष्ण सर्किट से जुड़े इन तीर्थों में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. धार्मिक पर्यटन के कारण होटल, परिवहन, प्रसाद, डेयरी, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को बड़ा सहारा मिलता है. उत्तर प्रदेश सरकार भी कृष्ण-ब्रज सर्किट को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर रही है.
सांस्कृतिक और आधुनिक पहलू
पर्यटन व कनेक्टिविटी: योगी सरकार का 'उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद' के जरिए इन सभी 6 धामों को कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे से जोड़ने का मास्टरप्लान.
उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े 5 सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर
1. श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (मथुरा)
यह वह स्थान है जहां कंस के कारागार में भगवान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था. मंदिर परिसर में वह ऐतिहासिक गर्भगृह (जेल का कमरा) स्थित है, जिसे देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र माना जाता है.
2. श्री बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन)
वृंदावन का यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के बाल और त्रिभंग रूप के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर्दा खींचकर झांकी दर्शन कराने की अनोखी परंपरा है, क्योंकि मान्यता है कि कान्हा की नटखट आँखों में लगातार देखने से वे भक्त के वश में हो जाते हैं.
3. द्वारकाधीश मंदिर (मथुरा)
यमुना तट (विश्राम घाट) के पास स्थित यह मंदिर 19वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था. यहाँ कान्हा को 'द्वारका के राजा' (द्वारकाधीश) के रूप में पूजा जाता है. अपनी राजस्थानी स्थापत्य कला और हिंडोला उत्सव (सावन झूला) के लिए यह मंदिर दुनिया भर में मशहूर है.
4. प्रेम मंदिर (वृंदावन)
सफेद इटैलियन संगमरमर से बना यह आधुनिक और विशाल मंदिर भगवान श्रीराधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है। यहाँ शाम के समय होने वाली रंग-बिरंगी लाइटिंग और भगवान की बाल-लीलाओं की झांकियां पर्यटकों व श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं।
5. इस्कॉन मंदिर / श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर (वृंदावन)
1975 में स्थापित यह मंदिर भारत में इस्कॉन (ISKCON) आंदोलन का पहला प्रमुख केंद्र था. सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर में श्रीकृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं. यहाँ 24 घंटे चलने वाला 'हरे कृष्णा' महामंत्र संकीर्तन और भक्तिमय माहौल मुख्य पहचान है.
देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. घरों और मंदिरों की सजावट से लेकर बाजारों में खरीदारी तक, त्योहार का उत्साह साफ नजर आ रहा है. इसी बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष जन्माष्टमी के दौरान देशभर में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो सकता है. CAIT के अनुसार, 2024 में जन्माष्टमी के दौरान करीब 25 हजार करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था, जो 2025 में बढ़कर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया. इस वर्ष ग्राहकों की बढ़ती मांग, धार्मिक पर्यटन, बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजन, मॉडर्न रिटेल और डिजिटल कॉमर्स के विस्तार के चलते कारोबार में करीब 30 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।
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