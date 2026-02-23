Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3120019
Zee UP-UttarakhandMathura

रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ... फिर भी हजारों लोग हर साल ब्रज में खेलते हैं लट्ठमार होली, जानें कितनी पुरानी ये परंपरा

Lathmar Holi History: ब्रज क्षेत्र (मथुरा) की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है जिसमें शामिल होने और इसका आनंद लेने के लिए हर साल देश-दुनिया से लाखों लोग मथुरा आते हैं , लेकिन क्या आपको पता है कि लट्ठमार होली की परंपरा कैसे शुरू हुई, और इस साल यह उत्सव  किस तारीख को मनाया जाएगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 23, 2026, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसाना की लट्ठमार होली
बरसाना की लट्ठमार होली

Holi 2026: होली उत्तर भारत का प्रमुख हिंदू त्योहार है, लेकिन ब्रज (मथुरा-वृंदावन) की होली बहुत खास मानी जाती है. यहां होली का उत्सव 40 दिन तक चलता है. इन्ही 40 दिनों में से एक है बरसाना की लट्ठमार होली, इस होली में हुरियारों (पुरुष) पर हुरियारिन (महिलाएं) लट्ठ या डंडे बरसाती हैं तो वहीं हुरियारे ढाल से अपना बचाव करते हैं. 

मथुरा में कहां होती है लट्ठमार होली
यूं तो लट्ठमार होली का आयोजन मथुरा में कई जगह होता है लेकिन सबसे प्रमुख होती है बरसाना और नंदगांव की लट्ठमार होली. क्योंकि नंदगांव में भगवान श्रीकृष्ण का लालन-पालन हुआ था तो वहीं राधा रानी बरसाना की रहने वाली थीं. इस होली को देखने और इसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कौने-कौने से लोग आते हैं. इतना ही नहीं विदेशी भी इस अनोखी होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचते हैं.  

कैसे शुरू हुई लट्ठमार होली की परंपरा
बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम व छेड़छाड़ (लीला) से उपजी एक अनूठी परंपरा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, नंदगांव के कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की हुरियारिनों (महिलाओं) के साथ होली खेलने आते थे, जहां राधा और उनकी सखियां उन पर लाठियां बरसाती थीं और वे ढाल से अपना बचाव करते थे. तभी से यह परंपरा आज भी चली आ रही है. मौजूदा दौर हुरियारे महिलाओं को रंग और गुलाल लगाने की कोशिश करते हैं तो महिलाएं परंपरा अनुसार उन लाठी डंडे चलाती हैं और वे अपना बचाव करते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

मथुरा लट्ठमार होली - 2026 तिथि
आमतौर पर बरसाना की लट्ठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है. इस बार फाल्गुन मास की नवमी तिथि 26 फरवरी को सूर्योदय से प्रारंभ होकर, 26 फरवरी को दोपहर 2:40 तक रहेगी. ऐसे में बरसाना में इस बार लट्ठमार होली 25 फरवरी को है तो वहीं नंदगांव में यह 26 फरवरी को मनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: ‘पैनामार होली’: यूपी के इस गांव में होली पर महिलाओं से पिटने की होड़, सबसे ज्यादा मार खाने वाले की बल्ले-बल्ले!

ये भी पढ़ें: रमण रेती में उड़ा गुलाल, महके फूल...संतों- भक्तों ने ठाकुरजी संग खेली भव्य होली, मथुरा के रंगोत्सव का आगाज

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है और मान्यताओं पर आधारित है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

 

TAGS

Holi 2026Barsana holibarsana lathmar holi

Trending news

Holi 2026
बरसाना की लट्ठमार होली: रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ! जानें कितनी पुरानी ये परंपरा
Azamgarh news
कुत्तों के हमले में 60 भेड़ों की मौत, दर्जनभर घायल; पशुपालक को लाखों का नुकसान
Hapur News
हापुड़ः पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव, पुलिस ने 11 के खिलाफ दर्ज की FIR
baghpat news
बागपत में महिला की हत्या का खुलासा, दुष्कर्म में विफल होने पर उतारा मौत के घाट
Avimukteshwaranand news
अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाला अपराधी है क्या! जानें कौन है आशुतोष
sir in up
डिमोलिशन ने छीना घर, SIR प्रक्रिया में क्या बताएं पता; सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 91 वोटर
Ayodhya news
अयोध्या में ‘अतिथि देवो भव:’ का सपना साकार; 2421.08 लाख से बन रहा पर्यटक आवास गृह
Sonbhadra News
सोनभद्र के जंगल में ‘मिट्टी खुदाई बनी काल', तीन महिलाओं की दबकर मौत, एक अब भी लापता
CM Yogi Adityanath visit Singapore
6650 करोड़ रुपये के समझौतों के साथ यूपी में विकास और रोजगार की नई उड़ान
Noida Sector 63 News
फोटो-वीडियो से लेकर ब्लैकमेलिंग का दबाव! 13 साल की किशोरी पंखे से लटकी मिली