रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ... फिर भी हजारों लोग हर साल ब्रज में खेलते हैं लट्ठमार होली, जानें कितनी पुरानी ये परंपरा

Lathmar Holi History: ब्रज क्षेत्र (मथुरा) की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है जिसमें शामिल होने और इसका आनंद लेने के लिए हर साल देश-दुनिया से लाखों लोग मथुरा आते हैं , लेकिन क्या आपको पता है कि लट्ठमार होली की परंपरा कैसे शुरू हुई, और इस साल यह उत्सव किस तारीख को मनाया जाएगा.
Trending Photos
Holi 2026: होली उत्तर भारत का प्रमुख हिंदू त्योहार है, लेकिन ब्रज (मथुरा-वृंदावन) की होली बहुत खास मानी जाती है. यहां होली का उत्सव 40 दिन तक चलता है. इन्ही 40 दिनों में से एक है बरसाना की लट्ठमार होली, इस होली में हुरियारों (पुरुष) पर हुरियारिन (महिलाएं) लट्ठ या डंडे बरसाती हैं तो वहीं हुरियारे ढाल से अपना बचाव करते हैं.
मथुरा में कहां होती है लट्ठमार होली
यूं तो लट्ठमार होली का आयोजन मथुरा में कई जगह होता है लेकिन सबसे प्रमुख होती है बरसाना और नंदगांव की लट्ठमार होली. क्योंकि नंदगांव में भगवान श्रीकृष्ण का लालन-पालन हुआ था तो वहीं राधा रानी बरसाना की रहने वाली थीं. इस होली को देखने और इसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कौने-कौने से लोग आते हैं. इतना ही नहीं विदेशी भी इस अनोखी होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचते हैं.
कैसे शुरू हुई लट्ठमार होली की परंपरा
बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम व छेड़छाड़ (लीला) से उपजी एक अनूठी परंपरा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, नंदगांव के कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की हुरियारिनों (महिलाओं) के साथ होली खेलने आते थे, जहां राधा और उनकी सखियां उन पर लाठियां बरसाती थीं और वे ढाल से अपना बचाव करते थे. तभी से यह परंपरा आज भी चली आ रही है. मौजूदा दौर हुरियारे महिलाओं को रंग और गुलाल लगाने की कोशिश करते हैं तो महिलाएं परंपरा अनुसार उन लाठी डंडे चलाती हैं और वे अपना बचाव करते हैं.
मथुरा लट्ठमार होली - 2026 तिथि
आमतौर पर बरसाना की लट्ठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है. इस बार फाल्गुन मास की नवमी तिथि 26 फरवरी को सूर्योदय से प्रारंभ होकर, 26 फरवरी को दोपहर 2:40 तक रहेगी. ऐसे में बरसाना में इस बार लट्ठमार होली 25 फरवरी को है तो वहीं नंदगांव में यह 26 फरवरी को मनाई जाएगी.
ये भी पढ़ें: ‘पैनामार होली’: यूपी के इस गांव में होली पर महिलाओं से पिटने की होड़, सबसे ज्यादा मार खाने वाले की बल्ले-बल्ले!
ये भी पढ़ें: रमण रेती में उड़ा गुलाल, महके फूल...संतों- भक्तों ने ठाकुरजी संग खेली भव्य होली, मथुरा के रंगोत्सव का आगाज
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है और मान्यताओं पर आधारित है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.