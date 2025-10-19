Premanand Maharaj ji: दिवाली से पहले वृंदावन में आस्था का सैलाब, प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों को भक्तों की रिकॉर्ड भीड़

premanand maharaj padyatra: धर्मनगरी वृंदावन में दीपावली से ठीक पहले प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने वृंदावन की सड़कों पर रिकॉर्ड भीड़ जुटा दी है.भीड़ इतनी अधिक थी कि पदयात्रा की दूरी हर दिन की तुलना में और भी लंबी करनी पड़ी.
कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा/वृंदावन: धर्मनगरी वृंदावन इन दिनों आस्था के अभूतपूर्व सैलाब का गवाह बन रही है. दीपावली से ठीक पहले, पूज्य संत प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने वृंदावन की सड़कों पर रिकॉर्ड भीड़ जुटा दी है. रात से ही हजारों श्रद्धालु प्रेमानन्द महाराज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे. रात से सुबह तक भक्त उनकी कुटिया के बाहर कतार में खड़े रहे. सुबह जब महाराज अपनी नित्य पदयात्रा के लिए निकले, तो भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. भीड़ इतनी अधिक थी कि पदयात्रा की दूरी हर दिन की तुलना में और भी लंबी करनी पड़ी.
पदयात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ
प्रेमानन्द महाराज की यह पदयात्रा ब्रज संस्कृति और भक्ति परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई है. वृंदावन में संत सदियों से परिक्रमा और पदयात्रा के माध्यम से अपनी तपस्या और भक्ति व्यक्त करते आए हैं. यह पदयात्रा केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए यह साधना और भगवान से जुड़ने का सीधा माध्यम है. महाराज जी की पदयात्रा में शामिल होने के लिए भक्त दूर-दराज से आ रहे हैं. यह परंपरा, जहां एक ओर वृंदावन के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर भक्तों को संत के सहज जीवन और भक्तिभाव से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है.
बढ़ती भीड़ का कारण
पिछले कुछ समय से प्रेमानन्द महाराज के सरल और सारगर्भित प्रवचनों की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी है. उनके प्रवचनों को सुनने के बाद, हजारों लोग व्यक्तिगत रूप से उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं. हर रोज भक्तों की संख्या में हो रहा यह इजाफा बता रहा है कि दीपावली के त्योहार तक यह सैलाब और भी विशाल रूप ले सकता है. भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवक लगातार व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं.