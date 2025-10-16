ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कुलदीप यादव पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी के किए दर्शन, झलकी सादगी और भक्ति की छवि

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने वृंदावन पहुंचकर विश्वप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए. जैसे ही कुलदीप मंदिर पहुंचे, माहौल भक्ति और उत्साह से भर उठा. सादगी से ओतप्रोत उनका अंदाज वहां मौजूद हर श्रद्धालु का दिल छू गया.

जैसे ही मंदिर में लोगों को कुलदीप यादव के आने की खबर मिली, चारों ओर ‘राधे-राधे’ और ‘बांके बिहारी लाल की जय’ के जयकारे गूंजने लगे. कुलदीप भी हाथ जोड़कर सभी को ‘राधे-राधे’ कहते दिखे और मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली महत्वपूर्ण श्रृंखला से पहले कुलदीप का यह धार्मिक दौरा उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है. वे अक्सर किसी बड़े टूर्नामेंट या सीरीज से पहले मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन कुलदीप ने बिना किसी विशेष व्यवस्था के आम श्रद्धालु की तरह ही दर्शन किए. इस दौरान कई प्रशंसकों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

कुलदीप यादव ने ठाकुर जी से टीम इंडिया की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की. माना जा रहा है कि उनका यह दौरा आगामी सीरीज से पहले मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा पाने के उद्देश्य से किया गया है.

