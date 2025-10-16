Advertisement
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कुलदीप यादव पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी के किए दर्शन, झलकी सादगी और भक्ति की छवि

Mathura News: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव वृंदावन पहुंचे. उन्होंने विश्वप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. कुलदीप यादव की सादगी और सहज स्वभाव ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और प्रशंसकों का दिल जीत लिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:24 AM IST
Kuldeep Yadav visited Shri Banke Bihari mandir
Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने वृंदावन पहुंचकर विश्वप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए. जैसे ही कुलदीप मंदिर पहुंचे, माहौल भक्ति और उत्साह से भर उठा. सादगी से ओतप्रोत उनका अंदाज वहां मौजूद हर श्रद्धालु का दिल छू गया.

जैसे ही मंदिर में लोगों को कुलदीप यादव के आने की खबर मिली, चारों ओर ‘राधे-राधे’ और ‘बांके बिहारी लाल की जय’ के जयकारे गूंजने लगे. कुलदीप भी हाथ जोड़कर सभी को ‘राधे-राधे’ कहते दिखे और मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली महत्वपूर्ण श्रृंखला से पहले कुलदीप का यह धार्मिक दौरा उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है. वे अक्सर किसी बड़े टूर्नामेंट या सीरीज से पहले मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन कुलदीप ने बिना किसी विशेष व्यवस्था के आम श्रद्धालु की तरह ही दर्शन किए. इस दौरान कई प्रशंसकों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

कुलदीप यादव ने ठाकुर जी से टीम इंडिया की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की. माना जा रहा है कि उनका यह दौरा आगामी सीरीज से पहले मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा पाने के उद्देश्य से किया गया है.  

