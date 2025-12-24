विवाद थमा! सभी यादव मेरे अपने हैं....कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज से मांगी माफी

Mathura News: यादव समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उपजे भारी विरोध के बीच विख्यात कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है. बढ़ते आक्रोश और चौतरफा विरोध को देखते हुए उन्होंने एक संदेश जारी कर स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी जाति या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था.

भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं

इंद्रेश उपाध्याय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उनके द्वारा कही गई बातों का गलत अर्थ निकाला गया. उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि "यदि मेरी किसी बात से यादव समाज या किसी भी भक्त के हृदय को पीड़ा पहुंची है, तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं. मेरा उद्देश्य केवल कथा के संदर्भ में बात रखना था, न कि किसी की गरिमा को कम करना."

'भारत के सभी यादव अपने हैं'

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने भावुक अपील करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के वंशज और भारत का समस्त यादव समाज उनका अपना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि "हम सब एक ही संस्कृति और एक ही ईष्ट के अनुयायी हैं। यादव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और उनके प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान है."

विरोध के बाद आया बयान

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यादव समाज के युवाओं और संगठनों द्वारा मथुरा सहित कई शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही थीं. इस माफीनामे के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि समाज के बीच व्याप्त तनाव कम होगा और विवाद पर विराम लगेगा.

माफी मांगने के बाद शांत हो जाएगा मामला?

समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने इस माफी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संत और कथावाचकों को समाज की समरसता का ध्यान रखना चाहिए. फिलहाल, माफी के बाद प्रदर्शनों की तीव्रता कम होने की उम्मीद है.

यादव समाज ने किया था विरोध

बता दें कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने सार्वजनिक मंच से यादव समाज को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज न मानने संबंधी कथित बयान दिया था. उनके इस बयान से यादव समाज के विभिन्न संगठनों एवं प्रबुद्धजनों की तरफ से विरोध किया गया था. इतना ही नहीं यादव समाज के विभिन्न संगठनों ने एक प्रेस वार्ता भी की थी. इसमें वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण स्वयं यदुवंश में अवतरित हुए, यह तथ्य न केवल पुराणों, महाभारत, भागवत एवं अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है. मथुरा में इंद्रेश उपाध्याय के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन ​भी किए गए थे. इतना ही नहीं प्रदर्शन कर रहे यादव समाज ने इंद्रेश उपाध्याय को खुली शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी थी.

