Indresh Upadhyay Wedding: अपनी कथाओं में अपनी ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करने वाले वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज अपने दांपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. शुक्रवार को जयपुर में हरियाणा की शिप्रा के साथ वैदिक रीति के अनुसार वह सात फेरे लेंगे. जयपुर- दिल्ली हाइवे स्थित होटल ताज आमेर में शादी समारोह आयोजित किया जा रहा है. इसमें संतों व प्रसिद्ध हस्तियों की मौजदूगी रहेगी.

भव्य शादी समारोह

विवाह समारोह सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें देशभर के साधु-संत और विशेष अतिथि शामिल होंगे. दांपत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले आचार्य इंद्रेश का परिवार उल्लास से भरा नजर आ रहा है. पिछले दो दिन वृंदावन स्थित आवास पर शादी कर रस्में हुईं. इसमें हल्दी, मेहंदी के कार्यक्रम में पूरा परिवार उल्लास में छाया रहा. तीन दिन चल रहे इस भव्य विवाह समारोह की शुरुआत बुधवार को हुई, जब इंद्रेश उपाध्याय और उनका परिवार वृंदावन से जयपुर पहुंचा.

विशेष मेहमान और संत-महंत

इंद्रेश उपाध्याय की इस हाई प्रोफाइल शादी में कई संगीतकार भी जयपुर में मौजूद हैं. उनके दोस्‍तों में मशहूर सिंगर बी प्राक भी हैं. संगीताकारों और सितारों के अलावा धर्म और अध्‍यात्‍म की दुनिया के सिलेब्रिटीज भी पहुंचे. इनमें कथावाचिका जया किशोरी जी और जयपुर मंदिर के सेवायत शामिल थे. आमंत्रित विशेष मेहमानों में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सहित कई प्रमुख संत और आध्यात्मिक गुरु उपस्थित रहेंगे.

मेहंदी और हल्दी कार्यक्रम

शादी से एक दिन पहले यहां मेहंदी और हल्‍दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इंद्रेश उपाध्याय की मंगेतर शिप्रा ने उनके हाथ में मेहंदी लगाई. इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा इंद्रश उपाध्‍याय का डांस जो उन्‍होंने अपने पिता कृष्‍ण चंद्र ठाकुर जी और अपनी बहनों के साथ किया. बता दें कि कृष्‍ण चंद्र ठाकुर भी प्रसिद्ध रामकथा और भागववत कथावाचक हैं.

कौन है इंद्रेश की होने वाली पत्नी

इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा है. शादी वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार होगी. उनकी पत्नी मूल रूप से हरियाणा की हैं. उनके पिता एक पूर्व डीएसपी (DSP) हैं. मौजूदा वक्त में शिप्रा का परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है. दावा है कि दोनों की मुलाकात एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, लेकिन समय के साथ दोनों में दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे बात शादी तक पहुंच गई. इंद्रेश उपाध्याय की शादी की खबर ने उनके फैंस और अनुयायियों को उत्सुकता से भर दिया है.