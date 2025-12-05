Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3029560
Zee UP-UttarakhandMathura

Indresh Upadhyay Wedding: आज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्‍याय, ‘गुलाबी नगरी’ में शिप्रा संग 7 फेरे, बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

Kathavachak Indresh Upadhyay Wedding Jaipur: वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जयपुर में शिप्रा संग सात फेरे लेने जा रहे हैं. जयपुर में आयोजित समारोह में देश-विदेश से प्रमुख हस्तियाँ शामिल होंगी.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Indresh Upadhyay Wedding: अपनी कथाओं में अपनी ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करने वाले वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज अपने दांपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं.  शुक्रवार को जयपुर में हरियाणा की शिप्रा के साथ वैदिक रीति के अनुसार वह सात फेरे लेंगे. जयपुर- दिल्ली हाइवे स्थित होटल ताज आमेर में शादी समारोह आयोजित किया जा रहा है.  इसमें संतों व प्रसिद्ध हस्तियों की मौजदूगी रहेगी. 

भव्य शादी समारोह
विवाह समारोह सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें देशभर के साधु-संत और विशेष अतिथि शामिल होंगे. दांपत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले आचार्य इंद्रेश का परिवार उल्लास से भरा नजर आ रहा है. पिछले दो दिन वृंदावन स्थित आवास पर शादी कर रस्में हुईं. इसमें हल्दी, मेहंदी के कार्यक्रम में पूरा परिवार उल्लास में छाया रहा.  तीन दिन चल रहे इस भव्य विवाह समारोह की शुरुआत बुधवार को हुई, जब इंद्रेश उपाध्याय और उनका परिवार वृंदावन से जयपुर पहुंचा. 

विशेष मेहमान और संत-महंत 
इंद्रेश उपाध्याय की इस हाई प्रोफाइल शादी में कई संगीतकार भी जयपुर में मौजूद हैं.  उनके दोस्‍तों में मशहूर सिंगर बी प्राक भी हैं.  संगीताकारों और सितारों के अलावा धर्म और अध्‍यात्‍म की दुनिया के सिलेब्रिटीज भी पहुंचे. इनमें कथावाचिका जया किशोरी जी और जयपुर मंदिर के सेवायत शामिल थे. आमंत्रित विशेष मेहमानों में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सहित कई प्रमुख संत और आध्यात्मिक गुरु उपस्थित रहेंगे.  

Add Zee News as a Preferred Source

मेहंदी और हल्दी कार्यक्रम
शादी से एक दिन पहले यहां मेहंदी और हल्‍दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया.  इंद्रेश उपाध्याय की मंगेतर शिप्रा ने उनके हाथ में मेहंदी लगाई. इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा इंद्रश उपाध्‍याय का डांस जो उन्‍होंने अपने पिता कृष्‍ण चंद्र ठाकुर जी और अपनी बहनों के साथ किया. बता दें कि कृष्‍ण चंद्र ठाकुर भी प्रसिद्ध रामकथा और भागववत कथावाचक हैं. 

कौन है इंद्रेश की होने वाली पत्नी
इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा है. शादी वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार होगी. उनकी पत्नी मूल रूप से हरियाणा की हैं. उनके पिता एक पूर्व डीएसपी (DSP) हैं. मौजूदा वक्त में शिप्रा का परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है. दावा है कि दोनों की मुलाकात एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, लेकिन समय के साथ दोनों में दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे बात शादी तक पहुंच गई. इंद्रेश उपाध्याय की शादी की खबर ने उनके फैंस और अनुयायियों को उत्सुकता से भर दिया है.

TAGS

UP NewsMathura NewsIndresh upadhyayindresh upadhyay wedding today

Trending news

Uttarakhand Cold Wave Alert
पहाड़ी इलाकों में जमने जैसी ठंड!पिथौरागढ़-चमोली-उत्तरकाशी में बारिश-बर्फबारी के आसार
UP News
सिंगापुर में UP की बड़ी कामयाबी! निवेश, कौशल और उद्योग को मिला नया ग्लोबल बूस्ट
chitrakoot news
ट्रक से टक्कर के बाद 2 बाइक सवार जिंदा जिले, डीजल टैंक में लगी थी आग, हाईवे हुआ जाम
noida Latest News
नोएडा में सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड! निवेश के बहाने 12 करोड़ ठगे, जानिये पूरा मामला
BJP in up politics
साध्वी निरंजन ज्योति क्यों बन सकती हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ये हैं 5 बड़ी वजह
mathura latest news
मथुरा में हाईअलर्ट! 3 दिनों तक कड़ी सुरक्षा के घेरे में शहर, पुलिस का फ्लैग मार्च
Shamli news
लड़की को ओयो होटल में खींचने का आरोप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा-अबकी बार आर की लड़ाई
Gorakhpur News
मैं उसी से शादी करूंगी… थाने में बोली प्रेमिका तो पलट गई पूरी कहानी
Jhansi News
झांसी में वायरल वोटर लिस्ट देख चौंके लोग, अमिताभ बच्चन और पिता हरिवंशराय का नाम
Varanasi News
9 साल की बच्ची के साथ हकीम ने की हैवानियत, घर से बहला-फुसलाकर ले गया था सुनसान जगह