उससे कहिए घर लौट आए! प्रेमानंद महाराज से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग पर गया इकलौता बेटा, कैंसर पीड़ित माता–पिता ने लगाई गुहार

Mathura News: प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने अपना जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया, लेकिन इस फैसले ने उसके कैंसर से पीड़ित माता–पिता को भावनात्मक रूप से अंदर तक झकझोर दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 02, 2025, 04:25 PM IST
Mathura News (कन्हैया लाल शर्मा): आध्यात्मिक नगरी वृंदावन में एक मार्मिक घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर गहराई से चर्चा का विषय बनी हुई है. प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने अपना जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया, लेकिन इस फैसले ने उसके कैंसर से पीड़ित माता–पिता को भावनात्मक रूप से अंदर तक झकझोर दिया. दोनों की करुणा भरी अपील का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

परिवार का क्या कहना?
परिवार के अनुसार, उनका इकलौता बेटा परमानंद महाराज के प्रवचनों को सुनने के बाद गहराई से प्रभावित हुआ. माता–पिता उसे दर्शन कराने वृंदावन लाए थे. पिता ने बताया कि उन्होंने पुत्र को गुरु दक्षिणा भी दिला दी, परंतु कुछ ही दिनों बाद बेटा घर छोड़कर वृंदावन लौट आया और प्रेमानंद महाराज की शरण में रहने का निर्णय ले लिया. इसी बीच माता–पिता ने खुलासा किया कि वे दोनों कैंसर से पीड़ित हैं और पुत्र के सहारे ही जीवन का संघर्ष कर रहे थे.

बुजुर्ग माता-पिता का छलका दर्द
ऐसे में बेटे का अचानक भक्ति मार्ग अपनाकर घर से दूर हो जाना उनके लिए असहनीय हो गया. माता–पिता का दर्द वीडियो में साफ झलकता है, जहाँ वे महाराज से कहते दिखते हैं. “महाराज जी! आप स्वयं कहते हैं कि मां–बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, पर हमारा बेटा हमें छोड़कर राधा रानी की सेवा में लग गया है. उससे कहिए वह घर लौट आए.”

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा भावुक वीडियो
प्रेमानंद महाराज से बेटे को समझाकर वापस भेजने की यह भावुक गुहार पूरे सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रही है. कई लोग इसे भक्ति और परिवार के बीच संतुलन, गुरु–शिष्य संबंध, और मां–बाप की सेवा जैसे मूल्यों से जोड़कर देख रहे हैं. वृंदावन के साधु–संतों व भक्त समुदाय में भी इस मामले को लेकर चर्चा है. लोग आशा कर रहे हैं कि युवक अपने आध्यात्मिक मार्ग और परिवार की जिम्मेदारी के बीच सही निर्णय लेगा और माता–पिता को संबल देगा.जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है.

Mathura News: 6 दिसंबर को मथुरा जाएंगे देवकीनंदन महाराज, कृष्ण जन्मभूमि का करेंगे दर्शन; जानें क्यों आई बाबरी विध्वंस की याद?

 

