मथुरा में PM आवास योजना के निर्माण समेत 300 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, जानें क्यों हो रही ये कार्रवाई

कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: मथुरा में सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जेदारों की नींद उड़ा दी है. विभाग ने मथुरा ड्रेनेज की जमीन पर बने करीब 300 मकानों के मालिकों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है. साफ कह दिया गया है कि 7 दिन के भीतर खुद कब्जा हटा लें, वरना बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा. अवैध अतिक्रमण वाले मकानों पर लाल निशान लगाया गया है ताकि बुलडोजर कार्रवाई में कोई गफलत न रहे.

सिंचाई विभाग ने मकानों को चिह्नित

सिंचाई विभाग ने जिन मकानों को चिह्नित किया है, उन पर लाल निशान पहले ही लगाए जा चुके हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इन कब्जाधारकों को पहले भी कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही. अब विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाना पड़ा, तो इस कार्रवाई में होने वाला सारा खर्च भी उन्हीं लोगों की जेब से वसूला जाएगा जिन्होंने अवैध निर्माण किया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के कई भवन भी जद में

हैरानी की बात यह है कि जिन मकानों पर सिंचाई विभाग ने लाल निशान लगाए हैं इनमें से कई मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पत्थर लगा है. इसलिए हैरानी इस बात की है कि जब ड्रेनेज की जमीन पर इन मकानों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कराया जा रहा है तो प्रशासन ऐसा कैसे होने दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

NGT और हाईकोर्ट का डंडा

यह पूरी कार्रवाई केवल विभागीय इच्छा नहीं, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े आदेशों का नतीजा है. ड्रेनेज की जमीन पर अवैध निर्माण के कारण शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिससे बारिश के समय जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है.

प्रशासनिक अधिकारियों का बयान

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ड्रेनेज सिस्टम को सुचारु करना हमारी प्राथमिकता है ताकि जनता को जलभराव से निजात मिल सके.

क्या बोले जिम्मेदार और जनता?

नोटिस चस्पाने वाले अधिकारी पंजाबी शर्मा ने बताया, "हमने नियमानुसार सभी 300 नोटिस चस्पा कर दिए हैं. 24 जनवरी की समय सीमा तय है. पुलिस बल की मांग कर ली गई है. हमारी कोशिश है कि सरकारी ड्रेनेज की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाए."

वहीं स्थानीय निवासी का कहना है, "नोटिस मिलने के बाद से लोग डरे हुए हैं. कई सालों से यहां रह रहे हैं, अब अचानक घर टूटने की खबर से भविष्य की चिंता सता रही है. कुछ लोग खुद ही सामान समेटने की सोच रहे हैं, तो कुछ को उम्मीद है कि शायद कोई राहत मिल जाए."

ये भी पढ़ें: 6 लेन बाईपास, सिग्नेचर ब्रिज, बांकेबिहारी कॉरिडोर... मथुरा–वृंदावन बनेगा विश्वस्तरीय 'स्पिरिचुअल टूरिज्म हब', 30 हजार करोड़ होंगे खर्च