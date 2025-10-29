जीवित महापुरुष की मूर्ति बनवाना सही या गलत! प्रेमानंद महाराज ने एकांतिक वार्तालाप के दौरान कही बड़ी बात

Mathura News: क्या किसी जीवित महापुरुष की मूर्ति बनाना चाहिए, वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज ने इसको लेकर बड़ी बात कही है. एकांतिक वार्ता के दौरान, भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से उनके गुरु की मूर्ति बनाने की अनुमति मांगी थी.
Mathura News: वृन्दावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में एक महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत स्पष्ट करते हुए, जीवित महापुरुषों की मूर्ति बनाने की परंपरा को अस्वीकार कर दिया है. यह स्पष्टीकरण तब आया जब एक भक्त उनकी मूर्ति लेकर उनके पास पहुँचा और साथ ही महाराज जी के गुरुदेव की भी प्रतिमा बनाने की अनुमति मांगने लगा.
क्या बोले प्रेमानंद महाराज
एकांतिक वार्ता के दौरान, भक्त ने जब प्रेमानंद महाराज जी से उनके गुरु की मूर्ति बनाने की अनुमति मांगी, तो महाराज श्री ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो महापुरुष जीवित हो, उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती है. फोटो लेना एक अलग बात है. प्रेमानंद महाराज ने बताया कि मूर्ति का निर्माण केवल तभी किया जाना चाहिए, जब महापुरुष का शरीर पूर्ण हो जाए या वे निकुंज लीला में प्रवेश कर जाएं. जब तक संत सशरीर उपस्थित हैं, उनकी मूर्ति बनाना उचित नहीं है.
स्वयं की मूर्ति बनाने से भी मना किया
यह सुनकर भक्त ने जब महाराज जी की स्वयं की प्रतिमा बनाने पर मार्गदर्शन चाहा, तब भी उन्होंने यही बात दोहराई और अपनी मूर्ति बनाने से भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया. महाराज के इस कथन ने यह संदेश दिया है कि संतों के प्रति आस्था और प्रेम को उनके भौतिक स्वरूप की पूजा के बजाय, उनके वचनों, सिद्धांतों और आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने में लगाना चाहिए. उनके इस मार्गदर्शन ने भक्तों को मूर्तिपूजा और गुरुभक्ति के सही मर्म को समझने का अवसर दिया है.
