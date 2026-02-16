Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में महाशिवरात्रि पर बवाल; जलाभिषेक यात्रा पर पथराव, डीजे विवाद से भड़का तनाव, तीन हिरासत में

Mathura News: मथुरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली जा रही जलाभिषेक यात्रा के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया.  लौटते समय मस्जिद के पास पहले से खड़े कुछ युवकों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:26 AM IST
मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा बरसाना थाना क्षेत्र के सहार गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली जा रही जलाभिषेक यात्रा के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया. जो बाद में पथराव तक पहुंच गया. इस घटना में गगन सैनी नामक युवक घायल हो गया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, रविवार को गांव के शिव मंदिर के चौकीदार रोहतास का बेटा लक्ष्मण अपनी नवविवाहिता पत्नी और परिजनों के साथ जलाभिषेक यात्रा निकाल रहा था. यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे और डीजे के साथ श्रद्धालु शिवभक्ति में लीन थे. ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची, वहां मौजूद कुछ युवकों ने डीजे बंद कराने का विरोध किया और गाली-गलौज शुरू कर दी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, लेकिन उस समय मामला शांत हो गया.

लौटते समय हुआ पथराव, युवक घायल
ग्रामीणों के अनुसार, जलाभिषेक कर लौटते समय मस्जिद के पास पहले से खड़े कुछ युवकों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. इससे यात्रा में शामिल लोगों में अफरातफरी मच गई. पत्थर लगने से गगन सैनी के सिर में गंभीर चोट आई और वह घायल हो गया. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और गांव में तनाव का माहौल बन गया.

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा
घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. दोनों समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए और सहार चौकी पर करीब एक घंटे तक हंगामा और घेराव किया गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

तीन हिरासत में
सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण सुरेश चंद रावत और सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया. पुलिस ने तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मस्जिद के पास एक सात वर्षीय बच्चे द्वारा बकरी को पत्थर मारने के दौरान वह पत्थर उछलकर गगन सैनी के सिर में लग गया. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

गांव में फिलहाल शांति, पुलिस बल तैनात
घटना के बाद गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

यह भी पढ़ें : पंकज चौधरी का मिशन 2027: बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए बिछी अतिरिक्त कुर्सियां, सीधा संवाद होगा संगठन का आधार
 

