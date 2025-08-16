Janmashtami 2025: कितने साल पहले मथुरा में हुआ था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म..जानें कान्हा की उम्र!
Janmashtami 2025: कितने साल पहले मथुरा में हुआ था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म..जानें कान्हा की उम्र!

Janmashtami 2025: कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर देशभर के मंदिरों में धूम है. मथुरा से लेकर वृंदावन तक मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं.जानिए भगवान श्रीकृष्णा का जन्म कितने साल पहले मथुरा में हुआ था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:58 PM IST
Janmashtami 2025: 16 अगस्त यानी आज भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग है. खासकर मथुरा और वृंदावन में इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. कान्हा के जन्मदिवस पर लोग व्रत रखते हैं. साथ ही रात को उनकी आरती के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्रीकृष्णा का जन्म कितने साल पहले मथुरा में हुआ था और इस साल उनका कौन सा जन्मोत्सव है.

भगवान श्रीकृष्ण का इस साल कौन सा जन्मोत्सव
ज्योतिषाचार्यों की मानें तो भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण 3228 ईसवी वर्ष पूर्व हुआ था. इस हिसाब से 2025 यानी इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. भगवान श्रीकृष्ण ने 3102 ईसवी पूर्व यह लोक छोड़ दिया था. वहीं अगर कलयुग में उनकी उम्र देखी जाए तो वह 2080 वर्ष पूरे कर चुके हैं. इस हिसाब से वह इस लोक पर 125 सल 6 महीने और 6 दिन रहे थे.

जन्माष्टमी को लेकर देशभर में धूम
भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हरिभक्त श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाने में जुटे हैं. इस अवसर पर भक्त अपने घरों के मंदिरों और कान्हा की मूर्तियों को सजाने-संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. बाल गोपाल के स्वरूप और सौंदर्य को निखारने के लिए आधुनिक डिजाइन के वस्त्र, मेल खाती एसेसरीज, सुंदर बंसी, आकर्षक झूले और चमकदार सजावट का सामान की भी बाजारों में खूब बिक्री हुई.

मंदिरों में उमड़े भक्त
जन्माष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी है. नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में कान्हा जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. रात तक 5 लाख श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है. मंदिर के आस पास सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. आग से निपटने के लिए दमकल कर्मियों को भी तैनात किया गया.

Janmashtami 2025 Chand Kab Niklega: जन्माष्टमी पर कितने बजे निकलेगा चांद? यहां जानें मथुरा-वृंदावन-नोएडा समेत सभी शहरों में चंद्रोदय का सटीक समय

