'मुस्लिम कारीगरों से न लगावाएं मेंहदी..' मथुरा में मेहंदी को लेकर विवाद, हिन्दू महिलाओं को प्रोत्साहन की मांग

Mathura Mehndi controversy: मथुरा जिले में अब करवा चौथ और अन्य त्योहारों से पहले मुस्लिम कारीगरों से मेहंदी न लगवाने की अपील की गई है. इससे पहले नवरात्रि में मुस्लिमों को इंट्री न देने का विवाद सामने आया था.
Mathura News (कन्हैया शर्मा): त्योहारों के सीजन से पहले मथुरा में एक अनोखी विवादित अपील सामने आई है. स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने शहर की हिन्दू महिलाओं से मुस्लिम समुदाय के मेहंदी लगाने वाले कारीगरों से मेहंदी न लगवाने का आग्रह किया है. इस अपील में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिन्दू महिलाएं सिर्फ हिन्दू महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं ताकि इस कला और कारोबार से जुड़ी हिन्दू बहनों को आर्थिक प्रोत्साहन मिल सके.
करवा चौथ और त्योहारों को लेकर अपील
यह अपील मुख्य रूप से आगामी करवा चौथ और अन्य तीज-त्योहारों को ध्यान में रखकर की गई है, जब मेहंदी लगवाने का चलन अपने चरम पर होता है. अपील करने वाली महिलाओं का तर्क है कि इस तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में मेहंदी लगाने के काम को हिन्दू कारीगरों तक सीमित रखने से स्थानीय हिन्दू महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगी.
महिलाओं के समूह का क्या है तर्क
महिलाओं के समूह ने यह भी दावा किया कि कई मुस्लिम कारीगरों के पास मेहंदी लगाने का ठेका होने के कारण हिन्दू महिलाएं इस काम में पीछे छूट जाती हैं. उन्होंने शहर के बाजारों और ब्यूटी पार्लरों के बाहर पर्चे बांटकर और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है. इस अपील पर शहर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.
लोगों का क्या कहना?
कुछ लोग इसे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की पहल के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ अन्य ने इसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास करार दिया है. हालांकि, अपील करने वाली महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हिन्दू कारीगरों के काम को बढ़ावा देना मात्र है. उन्होंने शहर की सभी हिन्दू महिलाओं से इस पहल का समर्थन करने और अपने त्योहारों पर हिन्दू मेहंदी कलाकारों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है.
