दुल्हन शिप्रा संग वृंदावन पहुंचे इंद्रेश उपाध्याय,बैंड-बाजे-आतिशबाज़ी और मंगल गीतों से भव्य स्वागत, देखने के लिए उमड़ी भीड़

Indresh Upadhyay Wedding: प्रसिद्ध युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जयपुर में विवाह के बाद रविवार देर रात नवविवाहित पत्नी शिप्रा के साथ वृंदावन पहुंचे. उनके आगमन पर माहौल किसी उत्सव से कम नहीं दिखा.
Trending Photos
Indresh Upadhyay Grand Welcome: जयपुर में भव्य शादी के बाद वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपनी दुल्हन शिप्रा शर्मा संग पहली बार वृंदावन पहुंचे, जहां पर उनका बैंड-बाजे, आतिशबाज़ी और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया गया. कान्हा की नगरी में उनके आवास पर परिवार और रिश्तेदारों ने दोनों का ग्रेंड वेलकम किया. इस अवसर पर पूरे घर को अच्छी तरह सजाया गया.
इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा को देखने के लिए उमड़ी भीड़
दोनों नवदंपत्ति का बैंड-बाजे, शहनाइयों और आतिशबाज़ी के बीच भक्तों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया. सड़क से लेकर इस्कॉन मंदिर तक लोगों की भीड़ उन दोनों को देखने के लिए उमड़ी. इंद्रेश महाराज ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया. कार में बैठीं दुल्हन शिप्रा पूरे समय घूंघट में रहीं.
घर के बाहर दिनभर बधाइयों का सिलसिला चलता रहा. विवाह के बाद पहली बार वृंदावन पहुंचने पर दूल्हा-दुल्हन पर परिजनों ने पुष्पवर्षा की. घर के बाहर सुबह से ही लोगों का आना-जाना लगा रहा और बधाइयों का सिलसिला दिनभर जारी रहा.
आशीर्वाद देने पहुंचे संत-महंत- दुल्हन शिप्रा का स्वागत पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया. परिवार की महिलाओं ने मंगल गीत गाए. इस दौरान वृंदावन के कई संत और विशिष्ट मेहमान भी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देने पहुंचे.
जयपुर में हुई थी भव्य शादी
शुक्रवार को हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा और इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधे. शादी की मुख्य रस्में करीब तीन घंटे तक चलीं, जिसमें परिवार और करीबी मौजूद रहे. रात को हुए आशीर्वाद समारोह में ताज आमेर होटल के कुंदनवन को विशेष रूप से तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप में सजाया गया था. होटल के जयगढ़ लॉन में आयोजित मुख्य समारोह में हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए 101 पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच शादी की सभी परंपरागत रस्में पूरी करवाईं।उनके विवाह समारोह में अध्यात्म जगत और समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की थी.
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी राजनीतिक घराने की बहू? पूर्व मंत्री रामवीर के बेटे चिरागवीर संग लेंगी 7 फेरे