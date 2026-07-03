'अब गुम्बद तोड़ने का समय...' कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बड़ा बयान

'इस बार वहीं मनेगी जन्माष्टमी'

पीठाधीश्वर ने ऐलान किया है कि इस बार की जन्माष्टमी उसी मूल स्थान पर मनाई जाएगी, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा कि प्रभु कृष्ण जहां जन्मे थे, वहीं पर पूजन और अर्चना होगी. उससे पहले इस गुम्बद को तोड़ने की तैयारी है. स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से मथुरा कूच करने का आह्वान करते हुए कहा कि राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण के भव्य-दिव्य मंदिर निर्माण के लिए एक और कारसेवा की जाएगी.