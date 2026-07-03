'अब गुम्बद तोड़ने का समय...' कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बड़ा बयान

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Krishna Janmabhoomi Controversy/ कन्हैया लाल शर्मा (मथुरा): श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर एक बेहद आक्रामक और बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडिया शेयर किया है. इस वीडियो में चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर ने सनातनियों और संतों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि अब अदालतों के चक्कर काटने का समय खत्म हो चुका है और राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कदम उठाना होगा.
'राम मंदिर आंदोलन का इतिहास दोहराएंगे'
श्री चित्रगुप्त पीठ से जारी अपने संदेश में स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि बहुत हो गया, अदालतों का चक्कर काट-काटकर हम रोज भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो. अब हम स्थान मांगने नहीं जाएंगे. आज हम वही दोहराएंगे, जो हमने राम मंदिर के लिए किया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है और हिंदू समाज अब केवल बातों में फंसने वाला नहीं है.
'एक धक्का और दो' का दिया नारा
वीडियो में स्वामी सच्चिदानंद ने सीधे तौर पर विवादित ढांचे को हटाने की बात करते हुए कहा कि अब एक ही निर्णय है कि 'एक धक्का और दो' और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुम्बद भी तोड़ दो. उन्होंने दावा किया है कि जब तक यह गुम्बद नहीं हटेगा, तब तक कृष्ण जन्मभूमि का भव्य निर्माण संभव नहीं है.
'इस बार वहीं मनेगी जन्माष्टमी'
पीठाधीश्वर ने ऐलान किया है कि इस बार की जन्माष्टमी उसी मूल स्थान पर मनाई जाएगी, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा कि प्रभु कृष्ण जहां जन्मे थे, वहीं पर पूजन और अर्चना होगी. उससे पहले इस गुम्बद को तोड़ने की तैयारी है. स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से मथुरा कूच करने का आह्वान करते हुए कहा कि राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण के भव्य-दिव्य मंदिर निर्माण के लिए एक और कारसेवा की जाएगी.
इस बयान के बाद क्षेत्र में धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की संभावना है. प्रशासन इस तरह के संवेदनशील बयानों को लेकर पूरी तरह सतर्क है.