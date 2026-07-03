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'अब गुम्बद तोड़ने का समय...' कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बड़ा बयान

Krishna Janmabhoomi Controversy: श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि अब अदालतों के चक्कर लगाने का समय खत्म हो गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 03, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:16 AM IST
'अब गुम्बद तोड़ने का समय...' कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बड़ा बयान
Image Credit: Swami Sachidanand Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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