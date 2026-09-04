/बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर तीन लेयर की सुरक्षा, मंगला आरती में 700 पासधारकों को ही प्रवेश

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Janmashtami 2026: श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), मथुरा और जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या/व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा लागू
डीएम सीपी सिंह ने बताया कि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा लागू किया गया है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती बिंदुओं से ही चेकिंग, फ्रिस्किंग, बैरियर और होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. पीए (PA) सिस्टम से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं. पूरे परिसर पर सीसीटीवी कैमरों और वॉच टावरों से पैनी नजर रखी जा रही है, जिन पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है.
कंट्रोल रूम बनाया गया
वहीं, मंदिर परिसर में ही एक मुख्य कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके जरिए मंदिर के अंदर और बाहर की गतिविधियों का रियल-टाइम समन्वय किया जा रहा है, जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनके लिए दर्शन का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया गया है. मंगला आरती का भी सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किया जाएगा, जिससे भक्त बाहर से ही दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें.
700 पासधारक ही कर सकेंगे प्रवेश
माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए मंगला आरती के समय मंदिर परिसर में केवल 700 पासधारक (Pass Holders) श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. आम श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे आरती के समय धैर्य बनाए रखें और अपने निर्धारित समय पर ही प्रवेश करें.
ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करने की अपील
वहीं, शहर में ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए नो-एंट्री की व्यवस्था की गई है. वन-वे रूट और पार्किंग प्लान लागू कर सार्वजनिक रूप से सर्कुलेट कर दिया गया है. प्रशासन ने विश्वास जताया है कि सभी श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराते हुए जन्माष्टमी का यह पावन पर्व सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा. एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें.
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