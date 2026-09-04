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बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर तीन लेयर की सुरक्षा, मंगला आरती में 700 पासधारकों को ही प्रवेश

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर श्री बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं. मंदिर परिसर में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है. मंगला आरती में कार्डधारकों को ही प्रवेश मिलेगा.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Sep 04, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:08 PM IST
बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर तीन लेयर की सुरक्षा, मंगला आरती में 700 पासधारकों को ही प्रवेश

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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