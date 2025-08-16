Janmashtami 2025 Chand Kab Niklega: जन्माष्टमी पर कितने बजे निकलेगा चांद? यहां जानें मथुरा-वृंदावन-नोएडा समेत सभी शहरों में चंद्रोदय का सटीक समय

Janmashtami 2025 moon rising time cities wise: आज यूपी समेत पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, जिसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा सामान्य दिनों की तुलना में देर से निकलता है. इस दिन कान्हा के साथ-साथ चांद की भी पूजा की जाती है.आइए जानते हैं आपके शहर में चांद कब निकलेगा.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी

आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा आज होने वाली है. वैसे तो संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ और करवाचौथ पर ही चांद की पूजा होती है लेकिन कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन भी चांद की पूजा करते हैं. कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चांद बाकी दिनों के मुकाबले देरी से निकलता है. यहां आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चांद निकलने का समय जान सकते हैं.

जन्माष्टमी 2025 पर चांद निकलने का समय

जन्माष्टमी के दिन चांद निकलने का समय रात 11:32 बजे है.

चांद कितने बजे दिखेगा -(Today Moon Rise Time)

16 अगस्त के दिन चांद निकलने का समय 11 बजकर 33 मिनट है.

लखनऊ: 11:22 PM

कानपुर: 11:22 PM

मथुरा: 11:33 PM

वृंदावन: 11:32 PM

नोएडा: 11:01 PM

चांद की पूजा क्यों की जाती है?

कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि की रात यानी आधी रात को मनाई जाती है, जब चंद्रमा आकाश में होता है. इसलिए चांद को देखना शुभ माना जाता है. ऐसा कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा की पूजा से मन और वातावरण दोनों में शांति आती है. और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है. । चांद दर्शन से व्रत का फल बढ़ता है और पूजा सफल होती है. जन्माष्टमी का व्रत और पूजा चांद के दर्शन और पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है.

डिस्क्लेमर

यहां बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री और एआई द्वारा काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

