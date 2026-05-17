भोजशाला फैसले पर ओवैसी को कुमार विश्वास का जवाब, मुस्लिम समाज से की श्रीकृष्ण जन्मभूमि सौंपने की अपील

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: इंदौर उच्च न्यायालय द्वारा धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सुनाए गए हालिया फैसले ने देश की सियासत और धार्मिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है. इस अदालती निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा और काशी के दशकों पुराने धार्मिक विवादों में अचानक हलचल काफी तेज हो गई है. हिंदू संगठनों और इस मामले से जुड़े पक्षकारों में इस फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. वे इसे अयोध्या के राम मंदिर मामले जैसी ही एक और बड़ी न्यायिक जीत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं.श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े हिंदू पक्ष ने अब मथुरा में जन्मभूमि परिसर को पूरी तरह "अतिक्रमण मुक्त" कराने की अपनी मांग को और ज्यादा मुखर कर दिया है.

न्यायिक फैसले से बढ़ी न्याय की उम्मीद

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने इंदौर उच्च न्यायालय के इस कदम का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की दलीलों को बेहद गहराई से सुना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही यह न्यायसंगत निर्णय सुनाया है. दिनेश शर्मा के अनुसार, इस फैसले ने देशभर के करोड़ों हिंदुओं के दिलों में अपने प्राचीन और पौराणिक धार्मिक स्थलों को लेकर न्याय की उम्मीद को एक बार फिर से जीवित और मजबूत कर दिया है.

ओवैसी के बयान पर कुमार विश्वास का पलटवार

इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश के मशहूर कवि और विचारक डॉ. कुमार विश्वास ने भी मथुरा में एक बड़ा बयान देकर इस चर्चा को और गरमा दिया है. धार की भोजशाला पर आए अदालती फैसले पर खुशी जताते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्ष के दिनों को याद किया.इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर तीखा पलटवार किया. कुमार विश्वास ने कहा कि ओवैसी को अपने बयानों से पहले अपनी पिछली पीढ़ियों के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि वे भी आखिरकार हममें से ही एक हैं.

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मुस्लिम समाज से आगे आने की अपील

अपने संबोधन में डॉ. कुमार विश्वास ने देश के प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से की गई अपीलों का पुरजोर समर्थन किया. मथुरा और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के संवेदनशील विवाद पर बात करते हुए उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण रास्ता सुझाया. उन्होंने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों और आम लोगों से अपील की कि वे खुद आगे आएं और अपनी ओर से पहल करते हुए इस धार्मिक स्थल को हिंदू पक्ष को सौंपने का बड़ा दिल दिखाएं. उनका मानना है कि इस तरह की पहल से समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्द और देश की एकता को एक नई मजबूती मिलेगी.

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