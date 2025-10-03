मथुरा में मजदूर की 'मर्डर मिस्ट्री' सुलझी, चौंकाने वाला खुलासा, खेत में मिला था खून से लथपथ शव

Mathura Crime News (कन्हैया शर्मा): यूपी के मथुरा जिले में महावन क्षेत्र के गांव कारब में 24 सितंबर की सुबह खेत में खून से लथपथ अज्ञात शव मिलने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शराब के लिए पैस न देने पर मजदूर की हत्या की गई थी.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि 23 सितंबर को गांव कारब स्थित एसवीएस एकेडमी के समीप झाड़ियों में नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ था. मृतक की पहचान पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव अधकटा निवासी राजकुमार के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की.

पूछताछ में हुआ खुलासा

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में गांव कारब निवासी उमेश और छोटू उर्फ हरीशचंद्र का नाम सामने आया. पुलिस ने बुधवार रात बलदेव-महावन रोड पर खप्परपुर के समीप से दोनों को दबोच लिया. पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि 23 सितंबर की रात शराब के लिए रुपये मांगने पर राजकुमार से उनका विवाद हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

नशे में धुत राजकुमार को उन्होंने उसकी बाइक से जुड़ी रेहड़ी में बैठाकर खेतों की ओर ले जाकर रस्से से हाथ बांध दिए. इसके बाद तख्ते और लोहे की पाइप से उसके सिर और पैरों पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए उसके कपड़े उतार दिए. साथ ही रेहड़ी सहित बाइक को गंगनहर में फेंक दिया.

दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपितों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तख्ता, लोहे का पाइप, रस्सा और मृतक की रेहड़ी लगी बाइक बरामद कर ली है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.