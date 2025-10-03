Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2946427
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में मजदूर की 'मर्डर मिस्ट्री' सुलझी, चौंकाने वाला खुलासा, खेत में मिला था खून से लथपथ शव

Mathura News: यूपी के मथुरा जिले एक हत्या से जुड़े मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया. पुलिस की गिरफ्त में आए दो आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले की पोल खुली.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura Crime News (कन्हैया शर्मा): यूपी के मथुरा जिले में  महावन क्षेत्र के गांव कारब में 24 सितंबर की सुबह खेत में खून से लथपथ अज्ञात शव मिलने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शराब के लिए पैस न देने पर मजदूर की हत्या की गई थी.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि 23 सितंबर को गांव कारब स्थित एसवीएस एकेडमी के समीप झाड़ियों में नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ था. मृतक की पहचान पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव अधकटा निवासी राजकुमार के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की.

पूछताछ में हुआ खुलासा
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में गांव कारब निवासी उमेश और छोटू उर्फ हरीशचंद्र का नाम सामने आया. पुलिस ने बुधवार रात बलदेव-महावन रोड पर खप्परपुर के समीप से दोनों को दबोच लिया. पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि 23 सितंबर की रात शराब के लिए रुपये मांगने पर राजकुमार से उनका विवाद हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे दिया वारदात को अंजाम
नशे में धुत राजकुमार को उन्होंने उसकी बाइक से जुड़ी रेहड़ी में बैठाकर खेतों की ओर ले जाकर रस्से से हाथ बांध दिए. इसके बाद तख्ते और लोहे की पाइप से उसके सिर और पैरों पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए उसके कपड़े उतार दिए. साथ ही रेहड़ी सहित बाइक को गंगनहर में फेंक दिया.

दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने दोनों आरोपितों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तख्ता, लोहे का पाइप, रस्सा और मृतक की रेहड़ी लगी बाइक बरामद कर ली है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
मथुरा में मजदूर की 'मर्डर मिस्ट्री' सुलझी, चौंकाने वाला खुलासा, खेत में मिला था शव
Azamgarh news
आजमगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद पर फहराया सऊदी अरब का झंडा
Chief Minister Youth Entrepreneur Development Scheme
UP के युवाओं की पहली पसंद बना CM युवा उद्यमी विकास अभियान,63 हजार युवाओं को मिला लोन
minister car stuck in mud
कीचड़ में फंसी 'मंत्री जी' की कार, सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर निकाला बाहर
Mathura News
कोई भी नकलची बच नहीं पाएगा! यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार का प्लान
shortest border with Uttar Pradesh
सिर्फ नक्शे में दिखता है कोना! यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर किस राज्य से जुड़ता है?
Rae Bareli News
यूपी के इस जिले में पकड़े गए ड्रोन उड़ाने वाले 'मास्टर मांइड'
UP Highest Women Ratio District
यूपी का अनोखा जिला.. जहां औरतें ही औरतें, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप!
Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े
Moradabad news
डॉक्टर-इंजीनियर बन लोगों से ठगे 100 करोड़, नेपाली लड़कियों ने का चौंकाने वाला खुलासा
;