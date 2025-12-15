मथुरा कलेक्ट्रेट में बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, 150 से ज्यादा चैंबर ध्वस्त होने पर सड़क पर आक्रोश

मथुरा न्यूज/कन्हैया कुमार शर्मा : यूपी के मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन द्वारा 150 से अधिक अधिवक्ताओं के चैंबरों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किए जाने के विरोध में वकीलों ने सोमवार की सुबह ज़ोरदार प्रदर्शन किया. इस कार्रवाई से आक्रोशित वकील हड़ताल पर चले गए और विरोध जताते हुए सड़कों पर उतर आए, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

क्या है पूरा मामला ?

मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर रोड जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी अधिवक्ता डीएम मथुरा और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुँच गए। वकीलों के अचानक सड़क पर उतर आने से मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

अधिवक्ताओं की मुख्य मांगें

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि इस कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो. इसके साथ ही, वे ध्वस्त किए गए चैंबरों का प्रशासन द्वारा पुनः निर्माण कराए जाने की मांग कर रहे हैं. वकीलों का कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी और एकतरफा थी, जिससे उनके रोज़गार और कार्यक्षेत्र पर सीधा असर पड़ा है.

पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने में लगे ?

वकीलों के उग्र हंगामे को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को कलेक्ट्रेट परिसर और प्रदर्शन स्थलों पर तैनात कर दिया है. पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं. चैंबरों को ध्वस्त करने की यह घटना जिला प्रशासन और अधिवक्ता संघ के बीच एक बड़े टकराव का कारण बन गई है.

रोड जाम करते हुए जमकर हंगामा

यहां जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वकीलों ने रोड जाम करते हुए जमकर हंगामा किया. डीएम मथुरा मुर्दाबाद, सिटी मजिस्ट्रेट चोर है जैसे नारे लगाते हुए अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय का घिराव करने पहुंच गए. अधिवक्ताओं की मांग है की सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कराई जाए और चेम्बरों का निर्माण कराया जाए. अधिवक्ताओं के हंगामे को देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कराया गया है.

