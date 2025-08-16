 Mathura Janmashtami Utsav LIVE: कृष्ण जन्माष्टमी आज, यहां पर लाइव देखें मथुरा और वृंदावन का जन्माष्टमी उत्सव, दिव्य है जन्‍मभूमि की भव्यता
Mathura Janmashtami Utsav LIVE: कृष्ण जन्माष्टमी आज, यहां पर लाइव देखें मथुरा और वृंदावन का जन्माष्टमी उत्सव, दिव्य है जन्‍मभूमि की भव्यता

Banke Bihari Mandir LIVE Update: देशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है.  मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्म उत्सव की धूम है.  10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं.  बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें हैं

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 16, 2025, 05:53 AM IST
Krishna Janmashtami LIVE Update: हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे कृष्ण अष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है. इस साल जन्माष्टमी आज, 16 अगस्त को है. भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन 'जन्माष्टमी' को मनाने के लिए यूपी का मथुरा और वृंदावन सजकर तैयार है.  देश के अलग-अलग शहरों के अलावा दुनियाभर से ऋद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंच रहे हैं. श्री कृष्ण जन्मस्थान के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, काशी और प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में उत्सव के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है.

उत्तर प्रदेश संबंधित ताजा समाचार के लिए जी न्यूज से जुड़े रहें. यहां पढ़ें यूपी समाचार और उत्तराखंड न्यूज़ सबसे पहले ZEE UP-UK पर. उत्तर प्रदेश की हर ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट न्यूज हमारे पास, पाएं यूपी के नवीनतम समाचार और सबसे पहले खबर.

16 August 2025
05:49 AM

Krishna Janmashtami 2025 Live: देशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है.  भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन 'जन्माष्टमी' को मनाने के लिए यूपी का मथुरा और वृंदावन सजकर तैयार है.  देश के अलग-अलग शहरों के अलावा दुनियाभर से ऋद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंच रहे हैं

 

