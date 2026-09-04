Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Mathura
  • /UP Janmashtami 2026 Live: देश में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, कृष्णनगरी में देश विदेश से पहुंच रहे भक्त
Live Now

UP Janmashtami 2026 Live: देश में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, कृष्णनगरी में देश विदेश से पहुंच रहे भक्त

UP News Today News Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी, छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Sep 04, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:55 AM IST
UP Janmashtami 2026 Live: देश में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, कृष्णनगरी में देश विदेश से पहुंच रहे भक्त
Image Credit: UP News Live
04 September 2026 07:50 AM (IST)

UP News Today News Updates: KGMU में पाइपलाइन की मरम्मत पूरी

 KGMU में पाइपलाइन की समस्या को दुरुस्त किया गया 

अस्पताल में ऑक्सीजन और पानी के संकट की आशंका फिलहाल टला

04 September 2026 07:47 AM (IST)

UP News Today News Updates: लखनऊ कोर्ट परिसर मारपीट मामला

जांच अब UP Intelligence को. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 जुलाई की कोर्ट परिसर घटना में वकीलों की कथित भूमिका की जांच UP Police Intelligence को सौंपने का निर्देश दिया

04 September 2026 07:45 AM (IST)

इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए

Janmashtami 2026 Live: नोएडा, उत्तर प्रदेश: जन्माष्टमी के मौके पर सुबह की आरती के लिए इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए।

नोएडा, उत्तर प्रदेश: जन्माष्टमी के मौके पर सुबह की आरती के लिए इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए।

04 September 2026 07:42 AM (IST)

Mathura Janmashtami 2026 Live:आज कन्हैया मित्तल के भजनों से गूंजेगी कान्हा नगरी

आज (चार सितंबर) दोपहर तीन से पांच बजे तक मोहित शैवानी 'कृष्णानयन-कृष्णप्रिय वो जो कभी कहा नहीं गया' की प्रस्तुति देंगे. फिर शाम 5 से 7 बजे तक हार्टफुलनेस फाउंडेशन की प्रस्तुति होगी. इसमें सुनीति मिश्रा 'कृष्ण: अनंत रंग, अनंत भाव' प्रस्तुत करेंगी. इसके बाद अनिरबान भजन एवं बांसुरी वादन और मैत्रेयी राय भजन गायन करेंगी. शाम 7 से 9 बजे तक प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या आयोजित होगी. तीन दिवसीय आयोजन के दौरान शहर में पांच बड़े और 21 छोटे मंच भी बनाए गए हैं. इन मंचों पर ब्रज के कलाकार अपनी लोककला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं. इससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ब्रज की पारंपरिक संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है. इसके अलावा पहली बार पांचजन्य प्रेक्षागृह परिसर में फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं. इससे श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ विभिन्न खान-पान का भी लुत्फ उठा रहे हैं.

04 September 2026 07:41 AM (IST)

UP News Today News Updates: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री धमाके में पुलिस का एक्शन

अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी जारी
मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार

 

04 September 2026 07:23 AM (IST)

Mathura Janmashtami 2026 Live: यूपी में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक

CM योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई 
भक्ति, प्रेम, धर्म के शाश्वत आलोक- योगी 
श्रीकृष्ण जी का पावन अवतरण दिवस- योगी 

04 September 2026 07:22 AM (IST)

नोएडा के लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत

नई दिल्ली/नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर और लाखों घर खरीदारों के हित में एक मील का पत्थर साबित होने वाला अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में पुराने बिल्डर द्वारा की गई देरी का जुर्माना (टाइम एक्सटेंशन चार्ज) घर खरीदारों या उसे पूरा करने वाली नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता. यह ऐतिहासिक फैसला नोएडा सेक्टर 100 और 110 स्थित मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट 'लोटस बुलेवार्ड' (Lotus Boulevard) और 'लोटस पनाचे' (Lotus Panache) के मामले में सुनवाई करते हुए आया है.

SC के सामने मामला क्या था? 
मामला नोएडा के सेक्टर 100 और 110 में स्थित दो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स—लोटस बुलेवार्ड और लोटस पनाचे से जुड़ा था।
ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी से दो प्लॉट लंबी अवधि की लीज पर लिए थे और उन पर ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट बनाने थे. प्रोजेक्ट को साल 2016 तक पूरा होना था, लेकिन कंपनी आर्थिक परेशानी में फंस गई और प्रोजेक्ट अधूरा रह गया. इसके बाद कंपनी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू कर दी गई.

04 September 2026 07:22 AM (IST)

UP News Today News Updates: प्रयागराज अपना दल एस ने शमशाद आलम को बनाया महानगर अध्यक्ष

विधानसभा चुनाव से पहले शमशाद आलम को मिली जिम्मेदारी, शहर में संगठन को मजबूत करने की शमशाद आलम को मिली जिम्मेदारी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की संस्तुति पर शमशाद आलम बनाए गए महानगर अध्यक्ष, अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष आरके गौतम ने जारी की सूची, औरैया में दीपक राठौर और इटावा में मुकेश कुमार जिलाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी

 

04 September 2026 07:22 AM (IST)

यूपी एसटीएफ ने पकड़ी अवैध कोडीन सिरप की 30 हजार शीशियां

UP News Today News Updates: यूपी एसटीएफ ने पकड़ी अवैध कोडीन सिरप की 30 हजार शीशियां, कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई करने की थी योजना, अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई, बांदा में एसटीएफ ने एक साथ सबको दबोचा दिल्ली से यूपी तक कोडीन सिरप की तस्करी का नेटवर्क बेनकाब, फर्जी जीएसटी बिल से चल रहा था खेल सोनभद्र में 80 लाख की हेरोइन पकड़ी, एएनटीएफ वाराणसी यूनिट ने आरोपी को किया गिरफ्तार

 

04 September 2026 07:17 AM (IST)

Mathura Janmashtami 2026 Live: 2 सितंबर से शुरू हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत 2 सितंबर को दोपहर तीन बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. इसके बाद दोपहर 3:10 से 3:15 बजे तक श्याम जी शंख वादन हुआ. शाम 4:15 बजे से भारत भूषण भजन, कीर्तन और लोकगायन की प्रस्तुति हुई. शाम 6:15 से 7:40 बजे तक गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी, वृंदावन की ओर से 'मुदरिया प्रेम एवं नंदोत्सव' की झांकी गीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की. इसके बाद शाम 7 से 9 बजे तक श्रुति अनंदिता वर्मा के निर्देशन में आरुष वर्मा, कमला बैरवा, निष्ठा शर्मा, रालीग खान और सम्राट कुमार कृष्णा कॉन्सर्ट-डिवोशनल म्यूजिकल प्रस्तुति दी. जिसमें भक्ति संगीत के साथ आधुनिक संगीत का भी समावेश था. 

 

04 September 2026 07:16 AM (IST)

Mathura Janmashtami 2026 Live: 500 ड्रोन से आसमान में सजेगी भव्य कृष्णलीला

ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सीईओ लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी समारोह का मुख्य आकर्षण पहली बार आयोजित होने वाला 500 ड्रोन का मेगा शो होगा. आज रात करीब 9 बजे से एक घंटे तक चलने वाले इस शो के दौरान 500 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरकर श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न बाल लीलाओं की आकृतियां बनाएंगे. यह अद्भुत नजारा जन्मभूमि के आसपास 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से साफ देखा जा सकेगा. इससे श्रीकृष्ण जन्मभूमि और उसके आसपास मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को एक साथ इस अनूठे आयोजन का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा.

 

04 September 2026 07:00 AM (IST)

जन्माष्टमी की अलग ही रौनक

Mathura Janmashtami 2026/ विशाल रघुवंशी (लखनऊ): श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा-वृंदावन में इस बार जन्माष्टमी की अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. बड़े धूमधाम से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है. यह त्योहार उत्सव श्रद्धा, भक्ति और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम का साक्षी बनने जा रहा है. जन्माष्टमी पर जहां देश-प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं, वहीं विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भक्तिमय माहौल को और भव्य बना रहे हैं. कन्हैया मित्तल समेत कई कलाकारों की प्रस्तुतियां इस बार जन्माष्टमी समारोह का प्रमुख आकर्षण है.  

04 September 2026 06:55 AM (IST)

मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब

Janmashtami 2026 Live: मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब
जन्माष्टमी से पहले कान्हा की नगरी पहुंचे देश भर के श्रद्धालु

 

04 September 2026 06:54 AM (IST)

Mathura Janmashtami 2026 Live: मथुरा दौरे पर सीएम योगी

कान्हा भक्ति स्तंभ का किया उद्घाटन 
जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर भव्य उद्घाटन 
वृंदावन में कान्हा भक्ति स्तंभ का उद्घाटन 

04 September 2026 06:33 AM (IST)

UP News Today News Updates: जन्माष्टमी के अवसर पर CM योगी ने किया पोस्ट

कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌
भक्ति, प्रेम एवं धर्म के शाश्वत आलोक, वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' की सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं।
भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण की असीम कृपा से सभी के जीवन में प्रेम, करुणा, धर्म एवं निष्काम कर्म के आदर्श प्रतिष्ठित हों तथा चराचर जगत में सुख, शांति, समृद्धि व लोकमंगल का विस्तार हो, यही प्रार्थना है।
जय श्रीकृष्ण!

04 September 2026 06:33 AM (IST)

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती

Mathura Janmashtami 2026 Live: मथुरा, उत्तर प्रदेश। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती और विशेष पूजा-अर्चना की गई।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Shri Krishna Janmashtami 2026
Mathura Shri Krishna Janmashtami
up breaking news
CM Yogi Adityanath
CM Yogi Gorakhpur Visit
ayodhya ram mandir chadava chori
UP Rain Alert
Monsoon Update
up latest news in hindi

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमरोहा में शोले स्टाइल ड्रामा! लड़की ने ब्लॉक किया नंबर तो पानी की टंकी पर चढ़ा वीरू
2
3
4
5