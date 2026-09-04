/UP Janmashtami 2026 Live: देश में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, कृष्णनगरी में देश विदेश से पहुंच रहे भक्त

नई दिल्ली/नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर और लाखों घर खरीदारों के हित में एक मील का पत्थर साबित होने वाला अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में पुराने बिल्डर द्वारा की गई देरी का जुर्माना (टाइम एक्सटेंशन चार्ज) घर खरीदारों या उसे पूरा करने वाली नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता. यह ऐतिहासिक फैसला नोएडा सेक्टर 100 और 110 स्थित मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट 'लोटस बुलेवार्ड' (Lotus Boulevard) और 'लोटस पनाचे' (Lotus Panache) के मामले में सुनवाई करते हुए आया है.

SC के सामने मामला क्या था?

मामला नोएडा के सेक्टर 100 और 110 में स्थित दो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स—लोटस बुलेवार्ड और लोटस पनाचे से जुड़ा था।

ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी से दो प्लॉट लंबी अवधि की लीज पर लिए थे और उन पर ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट बनाने थे. प्रोजेक्ट को साल 2016 तक पूरा होना था, लेकिन कंपनी आर्थिक परेशानी में फंस गई और प्रोजेक्ट अधूरा रह गया. इसके बाद कंपनी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू कर दी गई.