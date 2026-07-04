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लोक अदालत पहुंचा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद, हिंदू पक्ष ने रखा ये बड़ा प्रस्ताव

Mathura news: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मथुरा में शनिवार को लोक अदालत के तहत श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई हुई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 04, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:52 PM IST
लोक अदालत पहुंचा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद, हिंदू पक्ष ने रखा ये बड़ा प्रस्ताव
Image Credit: Mathura Srikrishna JanmabhoomiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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