अंतिम पड़ाव की ओर प्रेमानंद महाराज, एकांतवास का ऐलान, अब नहीं बनाएंगे नए शिष्य

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: प्रख्यात संत पूज्य महाराज जी ने अपने भक्तों को एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला संदेश देते हुए 'एकांतवास' में जाने का बड़ा निर्णय लिया है. महाराज जी ने साफ किया है कि वे अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह एकांत में जा रहे हैं. उन्होंने भक्तों से परेशान न होने की अपील करते हुए कहा कि यह कदम सभी के मंगल और हित के लिए है.

नए शिष्य बनाने पर पूरी तरह रोक

महाराज जी ने अपने इस संदेश में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे अब आगे से न तो किसी को दीक्षा देंगे और न ही किसी को अपना शिष्य बनाएंगे. इसके पीछे की गंभीर वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि शिष्य बनाने से तप नष्ट होता है. जो शिष्य पाप करता है, उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है. आज यहां रोज पचास नए शिष्य बन रहे हैं, लेकिन सही आचरण पर चलकर भजन करने वाले विरले ही हैं.

शिष्य पाप करेंगे तो गुरु की बुद्धि भ्रष्ट होगी और कष्ट मिलेगा. इसलिए अब जितने शिष्य बन गए, बहुत बन गए, इतनों का ही कल्याण हो जाए तो मंगल है. उन्होंने आगे कहा कि अब वे न तो किसी प्रपंच में पड़ेंगे और न ही कोई प्रवचन करेंगे. भक्तों के मार्गदर्शन के लिए पहले से ही करीब 10 से 15 हजार प्रश्नों के उत्तर और सत्संग के वीडियो उपलब्ध हैं, जो भक्तों के कल्याण के लिए काफी हैं.

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'राधारानी' से अपनापन ही सबसे बड़ी साधना

महाराज जी ने भक्तों को साधना का मूल मंत्र देते हुए कहा कि 'श्रीजी' (राधा रानी) के प्रति अनन्य भाव और अपनापन रखना ही सबसे बड़ी साधना है. उन्होंने भक्तों को निरंतर नाम जप करने, सांसारिक प्रपंचों से दूरी बनाने और हर समय यह भाव रखने की सलाह दी कि मैं श्रीजी का हूं, और श्रीजी मेरी हैं. उन्होंने चेताया कि यदि व्यक्ति भजन नहीं करेगा, तो वह संसार के राग-द्वेष और ईर्ष्या के प्रपंचों में जलता रहेगा.

सेहत पर कही बेहद भावुक बात

अपने गिरते स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए महाराज जी काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि उनका अब रोज डायलिसिस होता है और शरीर पूरा होने (अंतिम समय) की स्थिति बन रही है.

चलने में असमर्थता

अब शरीर में वैसी सामर्थ्य या दम नहीं रह गया है. स्थिति यह है कि जब चलते हैं, तो दो लोगों को पकड़कर चलना पड़ता है. बचपन में घर छोड़कर पूरा जीवन भजन मार्ग में बिताने की बात कहते हुए वे बोले कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में माया या चंद प्रलोभन उनकी बुद्धि को प्रभु से अलग न कर दें, इसलिए वे बिल्कुल अलग होकर अपने अंतिम समय को संभालना चाहते हैं.

श्रीजी चला रही हैं व्यवस्था, भक्तों से सहयोग की अपील

महाराज जी ने आश्रम और दर्शन की व्यवस्थाओं को लेकर भक्तों का संशय दूर करते हुए कहा कि यहां की सभी व्यवस्थाएं साक्षात् लाड़ली जू (श्री राधा जी) की कृपा से संचालित हो रही हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं. इसलिए किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी. अंत में, उन्होंने भक्तों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उनका मूल स्वभाव गंगा किनारे रहने वाले एक 'जंगली' संत का रहा है, और वे पुनः उसी भाव में लौट रहे हैं. यदि भक्त डटकर भजन करेंगे और सही आचरण में रहेंगे, तभी उन्हें वास्तविक प्रसन्नता मिलेगी.