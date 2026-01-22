Advertisement
Mathura News: यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, चलती बस में बनी आग का गोला, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

Yamuna Expressway Fire News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां हराया थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 के पास चलती में अचानक आग लग गई. जिसे देखते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:13 AM IST
Mathura News
Mathura News

Yamuna Expressway Fire News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है. यहां माइलस्टोन 110 के पास एक चलती बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे देखते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. वह जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. 

आग के तांडव का वीडियो आया सामने
भयंकर अग्निकांड का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बस धू-धूकर जलती नजर आ रही है. अभी तक इस घटना में किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. वहीं इस घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई. जिसके बाद बिना देरी के पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ. 

यात्रियों की बची जान
लोगों को आग लगने के बाद नीचे उतार लिए जाने की बात सामने आई है.

Mathura NewsMathura Policemathura yamuna expressway bus fireyamuna expressway moving bus caught fire

