'हेलो! मैं पूजा का पति बोल रहा हूं…' दामाद बनकर जाल में फंसाया, मथुरा में फिर सामने आया साइबर फ्रॉड का खेल

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : यूपी के मथुरा में गोवर्धन थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ताज़ा मामला गोवर्धन बस स्टैंड का है, जहां वर्षों से परांठे की ढकेल लगाकर अपना गुजर-बसर करने वाले कैलाश और उनका परिवार अब एक गम्भीर साइबर ठगी का शिकार बन गया है. घटना ने इलाके में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, कैलाश की पत्नी सीमा रोज़ की तरह कामकाज में व्यस्त थीं, तभी उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को सीमा की बहन पूजा का पति बताया और जल्दी-जल्दी बोलते हुए मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया. घबराई हुई सीमा को उसने कहा कि उनका एक जानकार अस्पताल में भर्ती है और तुरंत पैसे की जरूरत है. घबराई सीमा बिना किसी शक के विश्वास कर लेती है. इसके बाद फोन पर वह 10 हजार भेज देती हैं. परिवार समझता रहा कि उनकी रिश्तेदारी की ओर से ही मदद मांगी जा रही है.

दूसरे दिन फिर मांगे पैसे

अगले ही दिन उसी शख्स का फिर फोन आता है और वह और पैसे भेजने की बात कहता है. लेकिन कोई पैसा नहीं आया होता हैं. लगातार कॉल और बढ़ती मांग से परेशान कैलाश को शक होता हैं तो वह तुरंत अपनी असली रिश्तेदार पूजा और उसके पति से संपर्क किया. तब जाकर सारा मामला सामने आया. किसी भी रिश्तेदार ने कोई कॉल नहीं किया था. कैलाश को समझ में आ गया कि यह पूरा मामला साइबर ठगी है और किसी ने उनके परिवार की सरलता का फायदा उठाकर रकम ऐंठ ली है।

पुलिस से न्याय की उम्मीद

पीड़ित कैलाश अब गोवर्धन थाने में शिकायत देकर ठगे गए पैसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं. उनका कहना है कि आम मेहनतकश लोग साइबर अपराध का निशाना बन रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं.स्थानीय लोगों ने भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में गोवर्धन क्षेत्र में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. कभी रिश्तेदारी का झांसा, कभी बैंक या बिजली विभाग के नाम पर ठगी अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को फंसा रहे हैं.

