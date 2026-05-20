अमरोहा-मथुरा से लेकर वाराणसी तक...24 घंटे में 4 बड़े सड़क हादसे, 7 लोगों की दर्दनाक मौत; कई की हालत गंभीर

UP Road Accident News: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कई बड़े सड़क हादसे हुए. जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. जबकि, कई घायल बताए जा रहे हैं. जिन जिलों में ये सड़क हादसे हुए हैं, उनमें अमरोहा, मथुरा, अमेठी, वाराणसी समेत कई जिले शामिल हैं. हम सबसे पहले बात करें अमरोहा की, जहां गजरौला क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. जिससे कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

मथुरा में भीषण सड़क हादसा

अब हम बात करेंगे मथुरा में हुए सड़क हादसे की, जहां दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना थाना गोविंद नगर क्षेत्र में गोकुल रेस्टोरेंट के आगे चौधरी कैंटीन के सामने रात करीब 1:30 बजे हुई. दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. इसके बाद कंटेनर सड़क किनारे एक दुकान के बाहर चाय पी रहे लोगों को रौंदता हुआ निकल गया.

2 की मौत, दो की हालत गंभीर

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की. दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक वाहन छोड़कर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर थाना गोविंद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उपचार के दौरान ललित और एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि, गंभीर रूप से घायल तेजपाल और विकास इलाज जारी है.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

थाना गोविंद नगर प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अज्ञात मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में क्षतिग्रस्त कंटेनर को हटाकर सुचारु कर दिया गया. मृतकों और घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

अमेठी में रफ्तार का कहर

अब बात करेंगे अमेठी में हुए हादसे की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गया. जोरदार आवाज सुन स्थानीय लोग दौड़े और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

वाराणसी में भयंकर सड़क हादसा

वहीं वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. इस हादसे में साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शूरू कर दी है.

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