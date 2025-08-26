मथुरा में 7 सेकंड में शख्स की मौत, मुंह के बल गिरा तो दोबारा नहीं उठा, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो
मथुरा में 7 सेकंड में शख्स की मौत, मुंह के बल गिरा तो दोबारा नहीं उठा, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Mathura News: यूपी के मथुरा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स घर के गेट से बाहर निकलते वक्त मुंह के बल धड़ाम से गिरत है और दोबारा नहीं उठ पाता.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:50 AM IST
Mathura News
Mathura News

मथुरा/कन्हैया शर्मा: जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाएगी...कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से सामने आया है. जहां एक कार ड्राइवर की अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया. युवक गेट से बाहर सही सलामत निकलते हुए दिखाई देता इसक बाद अचानकर रोड पर गश खाकर ऐसा गिरता है कि दोबारा नहीं उठ पाता. 7 सेकंड में मौत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आगरा का रहने वाला है मृतक
दरअसल, आगरा जिले का रहने वाला सुभाष, जो रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी बच्चू सिंह की निजी कार चलाता था. रविवार शाम को उनकी कार मथुरा स्थित घर पर छोड़ने आया था. सुभाष ने कार पार्क करने के बाद बच्चू सिंह से आगरा जाने के लिए पुराने एआरटीओ ऑफिस तक छोड़ने का आग्रह किया. जब बच्चू सिंह स्कूटी लेने घर के अंदर गए, तभी सुभाष गेट से बाहर निकल रहा था.

चक्कर खाकर गिरा, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि अचानक चक्कर आने से वह आगे की ओर गिर पड़ा. मात्र सात सेकंड में उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह उठ नहीं सका. बच्चू सिंह ने तुरंत सुभाष को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक सुभाष आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर-1, थाना सिकंदरा, आगरा का रहने वाला था. उसके भाई राकेश ने बताया कि सुभाष पूर्णतः स्वस्थ था और कभी बीमार नहीं रहा.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. एक स्वस्थ व्यक्ति की इतनी जल्द मृत्यु ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

Mathura News

